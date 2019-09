CAOS BREXIT Anzi | Bremain | cosa viene dopo la sconfitta di Johnson?

CAOS Brexit. Lunedì Boris ritenterà la carta del voto anticipato. Ecco cosa può succedere : Le montagne russe in cui si è avventurata la politica britannica sono un territorio inesplorato che rende difficile prevedere cosa succederà nei prossimi giorni anche per la stampa britannica. Dalla Bbc al Guardian, i principali siti di notizie cercano di delineare i possibili scenari dopo le due batoste subite nei giorni scorsi dal premier Boris Johnson – 1) l’approvazione alla Camera dei Comuni della legge per fermare ...

Brexit - CAOS in Gran Bretagna/ Commissione europea invita a prepararsi al peggio : Brexit, caos in Gran Bretagna e la Commissione europea invita gli stati membri a prepararsi al peggio: ecco il documento pubblicato

Brexit CAOS - governo Johnson ko al primo voto sulla legge anti no-Deal - il premier : «Elezioni anticipate» : «Bell?inizio, Boris», ha tuonato qualcuno quando lo speaker della Camera John Bercow, nella tarda serata di ieri, ha annunciato la sconfitta del governo con 328 voti contro 301 al...

CAOS BREXIT - opposizione unita contro il no deal. Sterlina : -20% dal referendum : Il Caos sulla Brexit affonda la Sterlina, che precipita ai minimi da tre anni. E in Parlamento si accende la battaglia tra il primo ministro e i parlamentari che vogliono evitare il no deal

Brexit. E’ sempre più CAOS : elezioni generali il 14 ottobre : La democrazia è morta a Londra. Prima la chiusura del Parlamento, ora la decisione di andare al voto. Infatti se