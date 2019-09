US Open 2019 | Rafael Nadal | “Matteo Berrettini è già uno dei migliori al mondo | ha un

US Open 2019 : Berrettini esce con onore. Adesso per Medvedev c’è l’esame Nadal : Si ferma in semifinale il fantastico cammino di Matteo Berrettini negli US Open 2019. Rafael Nadal si è dimostrato un ostacolo ancora troppo difficile da superare per il tennista romano, che ha comunque lottato per due set alla pari con lo spagnolo, cedendo, anche forse per stanchezza fisica ed emotiva, nel terzo ed ultimo set. Una prestazione comunque positiva per il neo numero tredici del mondo. Matteo ha anche dei rimpianti, specialmente per ...

US Open 2019 - Matteo Berrettini : “Sono contento - sento di essere cresciuto molto. Se avessi vinto il primo set…” : Da una parte c’è un po’ di delusione per non essere riuscito nella grande impresa, ma dall’altra la consapevolezza di aver giocato un grandissimo torneo. Matteo Berrettini esce a testa alta dagli US Open 2019 di tennis, sconfitto in semifinale da Rafael Nadal con il punteggio di 7-6 (6) 6-4 6-1 in 2 ore e 39 minuti di gioco. L’italiano ha giocato un ottimo match, soprattutto in avvio, visto che ha avuto due set point al tie-break, che non è però ...

VIDEO Berrettini-Nadal - US Open 2019 : highlights e sintesi della semifinale : Si è concluso in semifinale il sogno di Matteo Berrettini allo US Open 2019 di tennis. Il tennista azzurro è stato sconfitto da Rafael Nadal con il punteggio di 7-6 (6) 6-4 6-1 in 2 ore e 39 minuti di gioco. Il fuoriclasse maiorchino ha fatto valere la sua superiorità in campo, centrando la quinta finale in questo torneo, ma il nostro portacolori ha retto alla grande il confronto. Berrettini ha infatti espresso un tennis di qualità nei primi due ...

US Open 2019 - è il giorno della finale femminile : duello generazionale tra Serena Williams e Bianca Andreescu : A Flushing Meadows è il giorno della finale del singolare femminile degli US Open 2019, probabilmente la più affascinante che si potesse desiderare, ossia un vero e proprio duello generazionale tra Serena Williams e Bianca Andreescu. C’è un precedente, oltretutto recentissimo, tra le due protagoniste, e risale allo scorso 11 agosto, quando nella finale di Toronto Serena, bloccata dal mal di schiena, dovette ritirarsi sul 3-1 a favore della ...

Bianca Andreescu-Serena Williams in tv oggi - Finale femminile US Open 2019 : orario - canale - streaming e programma : E’ il giorno della verità per l’ultimo Slam dell’anno per quel che concerne il tabellone femminile. Agli US Open arriva la Finale tra Bianca Andreescu e Serena Williams. La canadese è stata protagonista di un anno che ha visto letteralmente esplodere il suo talento, con le vittorie a Indian Wells prima e a Toronto poi (la Finale di questo Premier 5 è anche il solo, e ingiudicabile, precedente tra le due, per ritiro della 23 ...

Nadal-Medvedev - Finale US Open 2019 : data - programma - orari e tv : Saranno dunque Rafael Nadal e Daniil Medvedev a giocarsi la Finale dello US Open 2019 di tennis, ultimo Major dell’anno. A Flushing Meadows andrà in scena un incontro che sulla carta dovrebbe essere favorevole allo spagnolo, n.2 del mondo. L’iberico, impostosi in semiFinale contro un bravo Matteo Berrettini, ha espresso fino ad ora un tennis solidissimo e continuo, marchio di fabbrica di casa maiorchina. Rafa vuol conquistare il ...

US Open 2019 - Matteo Berrettini battuto in semifinale da Rafa Nadal : Finisce lo splendido US Open di Matteo Berrettini, che è stato sconfitto per tre set a zero da Rafa Nadal. Lo spagnolo, vincitore tre volte di questo torneo, si è imposto con il punteggio di 7-6 6-4 6-1. C'è rimpianto in Berrettini per il primo set, perso al tie-break e con due setpoint a favore. Nadal in finale giocherà con il russo Medvedev.Continua a leggere

LIVE Berrettini-Nadal 6-7 4-6 1-6 - US Open 2019 in DIRETTA : l’azzurro lotta - ma Rafa è troppo forte! 27esima finale Major per lo spagnolo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.11 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 04.09 Rafael Nadal batte 7-6 (6) 6-4 6-1 Matteo Berrettini e conquista la finale per la 27esima volta in un torneo dello Slam. Per la sesta volta in quel di New York, dove ha vinto tre volte e in cui, anche domenica, sarà favorito contro Daniil Medvedev, nuovo numero 4 del mondo a soli 23 anni e già qualificato alle Atp Finals. Londra che ...

US Open 2019 : è Daniil Medvedev il primo finalista - battuto tre set a zero Grigor Dimitrov : Nella prima semifinale del singolare maschile degli US Open 2019 il russo numero 5 del mondo Daniil Medvedev conquista la sua prima finale in un torneo del Grande Slam al primo tentativo battendo col punteggio di 7-6 6-4 6-3 il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 78 del ranking ATP. Dimitrov perde subito il servizio, oltretutto a zero, nel primo game del match, Medvedev però in quello successivo commette due doppi falli ed è costretto a salvare due ...

LIVE Medvedev-Dimitrov 7-6 4-3 - US Open 2019 in DIRETTA : pioggia di break a New York! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Dimitrov supera la difesa estrema di Medvedev e torna in parità. 40-15 Ottimo rovescio del bulgaro su cui non arriva il russo. 15-15 CHAPEAU DIMITROV! Il bulgaro spara a più non posso con il diritto e alla fine scalfisce la difesa del russo. 4-3 Il russo conduce il set dopo la pioggia di break. 40-15 Medvedev piazza l’ace. 30-0 Rovescio in corridoio da parte del tennista ...

LIVE Medvedev-Dimitrov 7-6 3-2 - US Open 2019 in DIRETTA : pioggia di break a New York! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Smash stupefacente di Dimitrov! Salto alla Sampras e parità. 15-15 Dimtirov sfrutta il serve&volley. 3-2 Ancora montagne russe nel match: altro break, questa volta per Dimitrov. 40-AD Dimitrov chiude a rete! Palla break per il bulgaro. 40-40 Chiude ancora a rete Medvedev. 30-40 Non passa la soluzione di rovescio di Dimitrov. 0-40 Tre palle break per Dimitrov che domina a rete! 0-30 ...

LIVE Medvedev-Dimitrov 7-6 2-1 - US Open 2019 in DIRETTA : controbreak immediato di Medvedev! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Fuori misura il diritto del bulgaro. 40-30 Ottimo diritto in anticipo di Dimitrov! 40-15 Ancora troppo leggero in uscita il tennista russo. 40-0 Nuovo passaggio a vuoto per Dimitrov. 30-0 Ottimo servizio di Medvedev. 1-1 Anche Dimitrov è autore di un pessimo turno di battuta: controbreak immediato. 0-40 Cross di rovescio del russo e tre palle break! 0-30 Rovescio a rete del bulgaro troppo ...

LIVE Medvedev-Dimitrov 7-6 - US Open 2019 in DIRETTA : il russo vince il lungo ed equilibrato primo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.21 Dopo più di un’ora di tanto equilibrio, Daniil Medvedev vince il primo set per 7 punti a 5 al tie-break dopo i break iniziali e il set point annullato del dodicesimo gioco. Dimitrov, pur comandando il gioco, nel momento più importante, ha tremato. FINE primo SET 7-5 Altro errore e primo set Daniil Medvedev! 6-5 Diritto in rete del bulgaro: set point per Medvedev. 5-5 Dimitrov ...

LIVE Medvedev-Dimitrov 4-5 - US Open 2019 in DIRETTA : il bulgaro comanda il set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Con timore, Dimtirov, prova il diritto: lungo. 30-30 Doppio fallo per il russo. 15-15 Dimitrov si apre il campo e chiude il punto di diritto. 15-0 Serve&volley di Medvedev che prova ad accorciare gli scambi. 4-5 Chiude a rete Dimitrov. 40-0 Diritto piazzato dopo un ottimo servizio. 30-0 Secondo ace per Dimitrov. 15-0 Troppo frettoloso il russo con il diritto e spara fuori. 4-4 Il ...