Un alimento protegge dal cancro alla prostata | ha un misterioso “effetto-scudo” contro il

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 7 settembre 2019) Dedicato a ‘lui’, quando aspetta la fine dell’estate per battere i boschi palmo a palmoricerca di funghi: mangiarli spesso potrebbe ridurre il rischio di ammalarsi di. E per chi li porta in tavola tre o più volte a settimana, il pericolo scenderebbe di oltre un sesto (-17%). La buona notizia, decisamente di stagione, appare sull”International Journal of Cancer’ che riporta i risultati di uno studio giapponese. Gli autori hanno scoperto un rapporto inversamente proporzionale fra consumo di funghi commestibili (non meglio identificati) e insorgenza di tumore prostatico negli uomini di mezza età o anziani, precisando però che resta misteriosa la ragione dell’effetto-scudo dell’. Un cibo che gli esperti – è il caso di ricordarlo – consigliano in genere di assumere con tutte le cautele del caso per ...

lana_carlotta : Spirulina, alimento miracoloso per la salute: “Riduce la fame, protegge dal cancro e ha altri 10 benefici” -