Diaco scoppia in lacrime parlando del marito

Fonte : corriere

(Di sabato 7 settembre 2019) La commozione del presentatore in diretta tv durante l’ultima puntata diurna di «Io e te», trasmissione di Rai1

SaCe86 : Pierluigi Diaco scoppia a piangere in diretta parlando del compagno: «Con Alessio il cuore batte in un'altra manier… - PupiParis : La canzone non è di Fabio Concato ma di Pierangelo Bertoli. Le basi, almeno! - lamescolanza : Pierluigi Diaco scoppia a piangere in diretta parlando del compagno: 'Con Alessio il cuore batte in un'altra manier… -