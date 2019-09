Venezia | sul red carpet Fabio Troiano e Eleonora Pedron ufficializzano il loro amore

Uomini e Donne - Andrea Dal Corso e Teresa Langella sul red carpet di Venezia : "Noi più degli attori hollywoodiani" : La coppia sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, l'ex corteggiatore replica alle critiche.

Genova ore 11.36 - a Venezia il docu-film sul crollo del ponte Morandi : "Genova Ore 11:36", un non fiction film che documenta il crollo di ponte Morandi con le testimonianze di chi lo ha vissuto o subito

Venezia - Chiara Ferragni incanta sul red carpet ma il film sulla sua vita è 'bocciato' : Ha conquistato il red carpet, non la platea di critici che hanno stroncato 'Chiara Ferragni Unposted', il docufilm autobiografico sulla fashion blogger più celebre e ricca del pianeta. Per la regia di Elisa Amoruso, è stato presentato ieri alla 76 esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. La pellicola, il cui intento era raccontare la vita privata di Chiara, oltre alla sua esistenza parallela sui social network e alla vorticosa carriera ...

Fiorenza D’Antonio - chi è la “sconosciuta” che ha incantato Venezia sul red carpet di “Unposted”? : Ieri a Venezia è stato presentato il docu-film sulla vita di Chiara Ferragni. Grande attesa per “Unposted” ma soprattutto per lei, la mitica Chiara Ferragni che, appena arrivata sul red carpet in un meraviglioso abito nero di Dior, è stata letteralmente assalita dai fan. Ma, sul red carpet, una ragazza bionda e “sconosciuta” ha incuriosito tutti. Capelli biondi, labbra carnose, trecce, viso da bambolina, abito più che sexy che lasciava ben poco ...

Ferragni e Fedez a Venezia per il documentario sulla nota influencer : Ferragni e Fedez a Venezia per il documentario sulla nota influencer ChiaraFerragnineverstop per la Mostra del Cinema

Chiara Ferragni sul red carpet di Venezia - : Fonte foto: La PresseChiara Ferragni sul red carpet di Venezia 78 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Emozioini per la presentazione del suo primo documentario

Unposted - Chiara Ferragni a Venezia non risponde alle domande sul suo ex - : Marina Lanzone In conferenza stampa, l'influencer ha svelato tutti i segreti del mestiere, ma guai nominarle il suo ex fidanzato e socio. La fine dei loro rapporti di lavoro l'ha fatta soffrire molto Chiedetele tutto, ma non di parlare del suo ex. Chiara Ferragni nel pomeriggio si è presentata sorridente ai giornalisti, venuti per Unposted, il documentario che racconta la sua storia professionale. Ha soddisfatto tutte le curiosità, ...

Temptation Island - Ilaria e Nunzia sul red carpet di Venezia : è polemica : Perché al Festival di Venezia c’erano Ilaria e Nunzia di Temptation Island: le foto Per la prima volta i partecipanti di Temptation Island sono sbarcati alla Mostra del Cinema di Venezia. Nelle ultime ore hanno sfilato sul red carpet del festival cinematografico anche Ilaria Teolis e Nunzia Sansone, le protagoniste dell’ultima edizione del docu-reality condotto […] L'articolo Temptation Island, Ilaria e Nunzia sul red carpet di ...

Le influencer sbarcano sul red carpet del Festival di Venezia e conquistano la scena : Il Festival del Cinema di Venezia sta diventando sempre più protagonista dei social. Il merito? Le influencer italiane che stanno calcando il red carpet nelle ultime ore. Negli ultimi giorni al Lido sono, infatti, arrivate le star dei social network, modelle da milioni di follower che hanno catalizzato l'attenzione di pubblico, fotografi e stampa. Da Paola Turani a Ludovica Pagani senza dimenticare Giulia De Lellis e Taylor Mega, le ...

Mostra del Cinema di Venezia - le pagelle ai look sul red carpet : Alessandra Mastronardi icona di eleganza - Achille Lauro duca barocco – FOTO : La madrina della 76esima Mostra del Cinema di Venezia, Alessandra Mastronardi, è senza dubbio la più elegante e meglio vestita di quest’anno. Sempre impeccabile, raffinata e mai sopra le righe, sensuale ma non per questo volgare, la giovane attrice amatissima dal pubblico di Rai 1 per il suo ruolo da protagonista in molte fiction (fra cui L’Allieva). Da Armani a Etro fino a Elie Saab, gli stilisti che ...

Ludovica Pagani sul red carpet a Venezia - vestito malandrino : spunta il lato B : Come ogni settembre da anni a questa parte, la Mostra del Cinema di Venezia ospita sia le star della settima arte, che quelle del web e della tv. A questa 76esima edizione era quindi anche presente la bella giornalista radiofonica sportiva, per molti erede di Diletta Leotta, Ludovica Pagani. Leggi a

Achille Lauro sul Red Carpet a Venezia : 'Stiamo girando tre documentari con il Ministero' : "L'unico degno di nota [...] con un vago retrogusto da Conte Dracula che, comunque, funziona". E' con queste parole che il look di Achille Lauro, ospite della 76esima Mostra del Cinema di Venezia, è stato descritto nelle pagine della sezione Moda del Messaggero, in un breve pezzo di Costanza Ignazzi, che esordisce con l'emblematica frase "Uomini che superano le donne". Il look di Achille Lauro conquista il Red Carpet L'artista romano, classe ...

Venezia 2019 : Achille Lauro (senza Rolls Royce) è un duca moderno ed eccessivo sul red carpet : Niente Rolls Royce, ma look barocco per Achille Lauro sul red carpet a Venezia. Il trapper, giunto al Lido, ha partecipato alla premiere di “Happy Birthday” (cortometraggio di cui ha firmato la colonna sonora) sfoggiando un look che ha calamitato l’attenzione di pubblico e fotografi.Tuta tuxedo in seta nera con revers a lancia bianchi, camicia in organza color avorio con jabot, booties in pelle nera con fibbie oro: ecco il ...

Ambra Angiolini su Instagram scatena la polemica sul Festival di Venezia : Un post di Ambra Angiolini su Instagram scatena la polemica sul Festival di Venezia. La Mostra del Cinema è uno degli eventi più seguiti e chiacchierati del momento. Anche quest’anno, come capita spesso, non sono mancate le critiche. A far discutere non sono stati tanto i film o i look sfoggiati dalle dive sul red carpet, quanto la presenza sul tappeto rosso di influencer e star di Instagram che hanno poco a che fare con il mondo del ...