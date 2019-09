Tiro a volo | Europei 2019 | programma | orari e tv di oggi 6 settembre Tutti gli azzurri

Tiro a volo - Europei Lonato 2019 : nel trap femminile junior comanda Sofia Littame. Italia prima a squadre : Anche per le juniores azzurre arriva un’ottima prima giornata di gare agli Europei di Tiro a volo di Lonato del Garda, in provincia di Brescia: nelle prime tre serie del trap femminile di categoria guida Sofia Littame, capace di restare sola al comando, mentre nel gruppetto di atlete al quarto posto ci sono le altre due azzurrine in gara, Gaia Ragazzini e Greta Luppi. Italia in testa alla classifica a squadre. Dopo le prime tre serie ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : 5 settembre - si comincia con il trap femminile. Fiammetta Rossi è in testa - Jessica Rossi e Silvana Stanco in 4a e 6a posizione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.36 LA CLASSIFICA DEL trap FEMMINILE SENIOR DOPO LE PRIME 3 SERIE DI Tiro 1 4 Rossi Fiammetta ITA 24 24 25 73 2 2 SAVELEVA Iuliia RUS 21 23 25 69 3 4 QUINTANAL ZUBIZARRETA Maria ESP 22 23 24 69 4 2 Rossi Jessica ITA 24 22 23 69 5 5 GALVEZ Fatima ESP 24 22 22 68 6 6 Stanco Silvana ITA 24 22 22 68 7 1 MARTINEZ Beatriz ESP 24 23 21 68 8 6 SEMIANOVA Daria RUS 18 24 ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : 5 settembre - si comincia con il trap femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della giornata di oggi degli Europei di Tiro a volo (5 settembre) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata di qualificazione del trap femminile e femminile junior degli Europei di Tiro a volo che scattano quest’oggi a Lonato, in provincia di Brescia: nella stessa location che ha ospitato i Mondiali, da oggi si concorrerà per la corona ...

Tiro a volo - Europei 2019 : programma - orari e tv di oggi. Tutti gli azzurri in gara : Finalmente ci siamo. Gli Europei 2019 di Tiro a volo, che si terranno sino da oggi al prossimo 17 settembre in quel di Lonato del Garda, sono pronti a partire. Fuoco alle polveri dunque sulle pedane lombarde con il primo turno eliminatorio del trap femminile sia senior che junior. Andiamo a scoprire quindi quali saranno le azzurre in gara al Trap Concaverde ricordando che le qualificazioni non saranno trasmesse su alcuna piattaforma televisiva o ...

Tiro a volo - Europei 2019 : gli avversari degli azzurri sulla strada del pass olimpico nel trap maschile : L‘Italia del Tiro a volo si presenta agli Europei di Lonato, in provincia di Brescia, con un secondo obiettivo da raggiungere, oltre a quello di raggiungere titoli e medaglie continentali: conquistare i due pass per le Olimpiadi nel trap maschile per poter schierare anche le coppie nel trap misto, dato che entrambe le carte olimpiche del settore femminile sono state già conquistate dalle azzurre. Va sottolineato che le carte olimpiche non ...

Tiro a volo - Europei Lonato 2019 : i favoriti gara per gara : Manca sempre meno all’inizio degli Europei 2019 di Tiro a volo che si terranno a Lonato del Garda. Sulle pedane dell’impianto lombardo i migliori tiratori del continente sono giunti desiderosi di andare a caccia degli allori continentali e soprattutto, per chi non gli avesse ancora colti, dei pass olimpici a disposizione in ogni singola gara individuale del programma. Saranno ben otto i pass in palio, suddivisi nei quattro contest ...

Tiro a volo - Europei 2019 : azzurri - è quasi l’ultima chiamata per la qualificazione olimpica nel trap maschile. Tutti gli scenari : Siamo ormai alla vigilia degli Europei di Tiro a volo, che si terranno a Lonato, in provincia di Brescia, nella medesima location dei Mondiali, ed ecco che si ritorna a parlare di Olimpiadi di Tokyo 2020: è questa una delle ultime due manifestazioni che metteranno ancora in palio i pass per i Giochi del prossimo anno, che l’Italia non ha ancora ottenuto nel trap maschile, dove sono al assimo due quelli che al massimo ogni Federazione può ...

Tiro a volo - Europei 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X : L’inizio degli Europei di Tiro a volo 2019 è ormai imminente. Dopo aver organizzato i Mondiali dello scorso mese di luglio, sarà ancora il Trap Concaverde di Lonato del Garda ad ospitare un evento importantissimo nell’annata internazionale di questa disciplina, visto che la kermesse continentale assegnerà – in ogni gara individuale – due pass di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo, oltre alla corona annuale di ...