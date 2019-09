Rienzi | identificare chi si traveste per ‘Samara challenge’ | sono un pericolo

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 6 settembre 2019) Roma – Dilaga a Roma il ‘Samara challenge’, una moda idiota che non appare ne’ divertente, ne’ sensata, e che rischia di creare pericoli per la pubblica incolumita’, oltre a richiedere spesso l’intervento delle forze dell’ordine. In tutta la citta’ si moltiplicano le segnalazioni, con avvistamenti in numerosi quartieri, da San Basilio a Tor Bella Monaca fino all’Appio, passando per Centocelle, Casal Monastero e Vermicino – denuncia il Codacons – Persone dotate di scarsa intelligenza che girano travestiti come la protagonista del film ‘The Ring’, spaventando i passanti e provocando la rabbia dei residenti, che in alcuni casi hanno dato vita a vere e proprie retate che non siconcluse in modo tragico solo grazie all’intervento di Polizia e Carabinieri. “Questa nuova moda configura dei veri ...

