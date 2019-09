Cretini | cretini intelligenti e cretini di sinistra | rileggere Sciascia per capire il

Eros Ramazzotti si sfoga su Instagram : La madre dei Cretini è sempre incinta : Se non sono state le foto di Marica Pellegrinelli che si bacia con Charley Vezza a innervosire Eros Ramazzotti, di sicuro sono stati i troppi commenti e le troppe critiche piovute su di lui a questa notizia, a cui lui ha risposto comunque con ironia. Le foto del bacio tra Charley Vezza e Marica Pellegrinelli pubblicate dal settimanale Chi hanno rimesso l'ex moglie di Eros Ramazzotti, e di conseguenza anche il cantante, al centro del ...

Addio con Marica - Eros Ramazzotti si spazientisce : "La madre dei Cretini è sempre incinta" : L'ultimo post del cantante, in queste ore al centro dei pettegolezzi per l'ufficializzazione della relazione tra l'ex moglie...

Mancano i cartelli e imperano i Cretini : Milano ferma i monopattini : Il 26 luglio Milano aveva dato il via alla sperimentazione della micromobilità elettrica, definendo le aree dove era consentita la circolazione di monopattini, segway, hoverboard, skateboard e monoruote. L’assessore alla Mobilità e Lavori pubblici Marco Granelli era stato chiaro: “Un periodo per noi molto interessante. I monopattini e gli altri micromezzi elettrici, al pari delle […] L'articolo Mancano i cartelli e imperano i ...

Luca Barbareschi contro i figli di papà : "I figli dei ricchi diventano Cretini" - : Serena Granato Nello studio televisivo di Io e te il conduttore ha dichiarato che non intende destinare i suoi soldi ai suoi figli Lo scorso 24 luglio, nella nuova puntata di Io e te, il talk-show condotto da Pierluigi Diaco con la collaborazione di Sandra Milo e Valeria Graci, è apparso in studio l'attore dal talento poliedrico Luca Barbareschi. L'ospite ha parlato in trasmissione dei sacrifici fatti per i suoi figli, affinché ...

''i figli dei ricchi diventano Cretini. per questo i miei non avranno l'eredità''. barbareschi - Media e Tv : Stella Dibenedetto per www.ilsussidiario.net Dopo l'omaggio a Paolo De Andreis, storico capostruttura della Rai, l'ospite della puntata di Io e Te in onda il 24 luglio, è Luca barbareschiche, nel corso della sua carriera, non ...

Luca Barbareschi : "I figli dei ricchi diventano Cretini - anche se non lo sono. Ai miei - non lascerò un euro in eredità" : Luca Barbareschi non lascerà niente in eredità ai suoi 6 figli. Lo ribadisce nel corso della trasmissione “Io e te” condotta da Pierluigi Diaco. “Nessuno di loro avrà un euro ma ho dato a tutti l’opportunità di lavoro”, rivela l’attore. Ha speso un milione per l’istruzione dei suoi ragazzi: “I figli dei ricchi diventano cretini, ma non sono cretini. Il cervello è ...