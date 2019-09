Fonte : today

(Di venerdì 6 settembre 2019) E' successo a Bovino, in provincia di Foggia: l'uomo, 39enne di origini salernitane, era un vicebrigadiere

novasocialnews : Carabiniere si toglie la vita in caserma: '40 casi in un anno, basta!' #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - EmanueleAnsel : FoggiaToday: Tragedia a Bovino, sconcerto e dolore nell'Arma: carabiniere si toglie la vita in caserma.… - tvoggi : CARABINIERE SALERNITANO SI TOGLIE LA VITA IN CASERMA NEL FOGGIANO Un militare salernitano in servizio nella stazion… -