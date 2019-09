Ardea | incendio in un capanno Nessun ferito

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 6 settembre 2019) Roma –, poco dopo le ore 16, in unne di almeno 500 mq in viatina km 37.600, all’altezza di via delle Salzare, nel comune di. Nel magazzino erano stoccati materiali di vario genere. Non risultano feriti. Sul posto quattro squadre dei Vigili del fuoco del comando di Roma con supporto di autobotti e autoscala. Traffico rallentato in tutte le strade adiacenti. L'articoloin unproviene da RomaDailyNews.

