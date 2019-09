“Maledetta | pezzente” UeD | lite furiosa in studio tra Cristina Incorvaia e David

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 5 settembre 2019) Ospiti della registrazione del trono over di Uomini e Donne,Scarantino esi sono resi protagonisti di una scena poco felice che ha richiesto l’intervento di Maria De Filippi. La conduttrice è infatti intervenuta dopo che tra i due ex fidanzati è scoppiata una vera e propria rissa in. Ma andiamo con ordine. I due si sono conosciuti all’interno del dating show Mediaset e per mettere alla prova il loro amore hanno deciso di partecipare a Temptation Island.sono stati gli unici a essere usciti insieme, ma poco dopo è arrivata una nuova rottura. A confermare la rottura definitiva, sono stati i diretti interessati durante la registrazione di U&D che c’è stata venerdì scorso: Maria De Filippi, come accade da qualche anno, ha ospitato ini due ex protagonisti per sapere dalla loro viva voce cosa è successo al termine delle ...

zazoomblog : Spoiler U&D 1^ puntata: Cristina accusa David di averla chiamata maledetta pezzente - #Spoiler #U&D… -