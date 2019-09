Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2019) La zona è “desalvinizzata”, ma per iqueiironici valgono un sopralluogo. Succede a Copertino, in provincia di, dove ieri mattina i militari della compagnia locale hanno fatto visita alla sede della, che raccoglie diverse realtà politiche, per chiedere conto delle locandine contro l’ormai ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, affisse qualche giorno prima sia sulla porta a vetri della sezione che nella strada vicino. L’immagine è un simbolo della Lega con sopra un divieto e la scritta “area desalvinizzata”. Secondo i racconti degli attivisti presenti, le forze dell’ordine si sono presentate con “fare pacifico”, chiedendo però di poter entrare nella sede, di poter avere delle copie del manifesto nonché i nomi dei leader della sezione e le generalità dei presenti. “Per questo mi ...

Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Lecce, Sinistra Unita appende cartelli “area desalvinizzata”: carabinieri fanno sopralluogo. “Chieste generalità. Vole… - TutteLeNotizie : Lecce, Sinistra Unita appende cartelli “area desalvinizzata”: carabinieri fanno sopralluogo… - fattoquotidiano : Lecce, Sinistra Unita appende cartelli “area desalvinizzata”: carabinieri fanno sopralluogo. “Chieste generalità. V… -