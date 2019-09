Dramma Cafu | morto il figlio | stroncato da un infarto a soli 30 anni

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2019)per. Il30enne dell’ex terzino di Roma e Milan èda unmentre giocava a calcio a Barueri, dove la famiglia di Cafù si era ritrovata per il compleanno della sorella. Danilo Feliciano è stato subito soccorso dai presenti, tra cui i familiari, ma nonostante il trasporto all’ospedale ‘Albert Einstein’ di Alphaville per lui non c’è stato nulla da fare. Tutto il mondo del calcio, shockato dalla tragica notizia, si stringe attorno al campione brasiliano. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articoloilda un30CalcioWeb.

