BlaBlaBus apre la nuova linea Milano-Berlino | c’è anche la fermata a Monaco di Baviera

Fonte : sportfair

(Di giovedì 5 settembre 2019) Si aprono oggi le vendite dei biglietti della: dal 24 settembre sarà possibile raggiungere la capitale tedesca, Innsbruck econ prezzi a partire da 4,99 euro Un’altra novità da, larete del trasporto su strada creata da BlaBlaCar. Su www.BlaBlaCar.it e presso i punti vendita autorizzati da oggi sono aperte le vendite dei biglietti per la, i cui viaggi inizieranno il 24 settembre con prezzi a partire da 4,99 euro per le corse acquistate ed effettuate entro la fine di settembre. Nei viaggi in, ogni passeggero ha la possibilità di portare con sé due bagagli grandi e due bagagli a mano. Tutti isono dotati di Wi-Fi gratuito e di prese elettriche. Orietta Gaspari Ladifermerà adi. L’apertura delle vendite è un’occasione imperdibile ...

ferpress : #BlaBlaBus apre la nuova linea #Milano-#Berlino. Prezzi da 4,99 euro e fermata a Monaco di Baviera - Ferpress -