Bimbo travolto e ucciso dalla cisterna | Tristezza infinita

Calabria - Bimbo travolto da un'auto mentre andava in bici : Un bambino è stato travolto in Calabria da un'autovettura mentre stava pedalando sulla sua bicicletta. Le notizie che giungono dal posto sono ancora molto frammentarie, al momento non si conoscono infatti ancora le sue condizioni di salute. Sul luogo dell'incidente si sono recati gli agenti della polizia stradale per procedere ai rilievi del caso e ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sempre in Calabria nelle scorse ore, a causa di un ...

Bimbo di 9 anni viene travolto e ucciso da un'auto nel maceratese : Il piccolo è sfuggito al controllo della madre, ha attraversato a un incrocio e poi è stato investito. La vettura era guidata da un anziano. Ha perso la vita a soli 9 anni in un incidente stradale a San Ginesio, in provincia di Macerata. Il bambino è stato travolto da un’auto guidata da un anziano. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe sceso dalla macchina sfuggendo così al controllo di sua madre. Ha attraversato a un ...

Macerata - Bimbo di nove anni travolto ed ucciso da un'auto guidata da un anziano : I componenti della famiglia erano tornati dall’Inghilterra, dove vivono, per trascorrere qualche giorno di vacanza nel loro paese d’origine, San Ginesio, in provincia di Macerata. Ma un grave lutto, tanto improvviso quanto inaspettato, ha segnato per sempre le loro vite: nel pomeriggio di martedì 13 agosto un bimbo di nove anni è morto, investito da un’automobile, sulla strada provinciale 78, nei pressi dell’incrocio situato tra le frazioni di ...

Bimbo travolto da treno in Germania - probabilmente è stato spinto : Nella stazione centrale di Francoforte un bambino è stato travolto ed ucciso da un treno ad alta velocità: non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, che ha paralizzato il traffico ferroviario nell’intero nodo di Francoforte. Il Bimbo di 8 anni, secondo fonti investigative, sarebbe stato spinto sui binari: la polizia ha tratto in arresto un uomo. L'articolo Bimbo travolto da treno in Germania, probabilmente è stato spinto sembra ...

Vittoria : morto il secondo Bimbo travolto dal Suv : Non ce l’ha fatta nemmeno Simone, 12 anni, l’altro bimbo che è stato travolto nel centro storico di Vittoria da un Suv lanciato ad alta velocità. La notizia è stata resa di dominio pubblico da fonti investigative di Messina. Simone era ricoverato presso il Policlinico di Messina, dove era arrivato con le gambe quasi del tutto tranciate dall’impatto con la vettura. I medici non hanno potuto fare altro che amputare, ma l’intervento chirurgico ...

Vittoria - oggi i funerali del Bimbo travolto dall’auto : Vittoria, oggi i funerali del bimbo travolto dall’auto Le esequie del 12enne ucciso l’11 luglio mentre giocava davanti a casa si svolgeranno nella chiesa di San Giovanni Battista e verranno celebrati dal vescovo di Ragusa. Ancora gravi le condizioni dell’altro bambino Parole chiave: ...