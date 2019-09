Salvini a Mattarella | Governo di lunga durata? Non le viene da ridere? S&P intanto

Salvini a Mattarella : "È ancora possibile un governo coerente" : Matteo Salvini oggi è stato in diretta pressoché perenne sui social, una sorta di "maratona Salvini" da far invidia a Enrico Mentana. Anche se, sostanzialmente, ripete sempre le stesse cose, ossia che il governo PD-M5S sarebbe un inganno e non s'ha da fare, tra la mattina e la sera ha cambiato appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Infatti Salvini stamattina su Facebook aveva scritto:"Presidente Mattarella, basta, metta fine ...

L'appello di Salvini a Mattarella : convochi le elezioni : "Presidente Mattarella, basta, metta fine a questo vergognoso mercato delle poltrone, convochi le elezioni e restituisca la parola e la dignità agli italiani" dichiara il leader leghista Matteo Salvini.

Meloni a #laPiazza : "Non ho capito certe scelte di Salvini Mattarella? Non è obbligato a fare il notaio". VIDEO : Il nuovo governo Pd-M5S, il futuro del Centrodestra e molto altro... La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni interviene a La Piazza, l'evento organizzato da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini - appello a Mattarella : "Sei ancora in tempo. Furto di democrazia - non vi libererete di me" : "È in corso un Furto di democrazia, io non mollo". Il leader della Lega, Matteo Salvini, su Facebook, attacca frontalmente il governo di Pd e M5s "che non ha la maggioranza nel Paese" e promette battaglia: "State tranquilli, non vi liberate di me con un giochino di palazzo". La tesi è quella del com