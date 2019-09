“Lascio” Lorella Cuccarini | che botta! ‘La Vita in Diretta’ perde un pezzo da novanta

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Lain Direttai pezzi. L’arrivo dicoincide con l’addio al programma di un volto storico della trasmissione al centro in questi mesi di mille polemiche. Barbara Di Palma lo ha annunciato sui social dove ha scritto un lunghissimo messaggio di ringraziamenti ed ha anche spiegato il motivo di questa sua decisione. La Di Palma lavorava come inviata nello show dai tempi di Michele Cucuzza, ed è proprio con il conduttore che ha voluto salutare la trasmissione che le ha donato tanta felicità. Su Instagram, infatti, la Di Palma ha condiviso una sua foto accanto a Cucuzza ai tempi della sua conduzione, che tutti noi possiamo ricordare molto bene. Lunedì 9 settembre inizierà un nuovo ciclo per Lain Diretta cone Alberto Matano e tra le tante novità che vedremo in onda troveremo anche l’essenza di Barbara Di Palma. Continua dopo la foto Era il ...