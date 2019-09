Ecco i ministri del governo Conte-bis | qualche conferma | diverse sorprese

Governo Conte 2 - Ecco la lista dei ministri del nuovo esecutivo : dalla Gualtieri al Tesoro a Lamorgese al Viminale. Tutte le biografie : ecco la lista dei ministri del Governo Conte 2, sostenuto dal Movimento 5 stelle e dal Partito democratico Sottosegretario alla presidenza del Consiglio: Riccardo Fraccaro Nato a Montebelluna (Treviso), ha 38 anni. Ha una laurea in Giurisprudenza e prima di entrare in Parlamento nel 2013, ha lavorato come dipendente di una società energetica. Nella XVIIesima legislatura è stato eletto deputato e ha ricoperto il ruolo di segretario dell’ufficio ...

Governo Conte 2 - Ecco la lista dei ministri del nuovo esecutivo M5s-Pd : ecco la lista dei ministri del Governo Conte 2, sostenuto dal Movimento 5 stelle e dal Partito democratico Sottosegretario alla presidenza del Consiglio: Riccardo Fraccaro Interno: Luciana Lamorgese Rapporti con il Parlamento: Federico D’Incà Economia: Roberto Gualtieri Infrastrutture: Paola De Micheli Sviluppo economico: Stefano Patuanelli Istruzione: Lorenzo Fioramonti Esteri e cooperazione internazionale: Luigi Di Maio Giustizia: ...

