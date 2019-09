Votazione su Rousseau | gli iscritti M5s hanno deciso | il governo con il Pd si farà

Chiusa la Votazione su Rousseau. Delrio : «lavoro sul programma finito» : Il verdetto sul Conte bis dopo le 18. Casaleggio: «Record mondiale di partecipazione online a una votazione politica»

Governo M5S-PD - chiusa la Votazione su Rousseau. Attesa per il risultato : Record mondiale di partecipazione a una votazione politica online: la piattaforma Rousseau della Casaleggio & Associati è stata assoluta protagonista della giornata, tutti sono con il fiato sospeso in Attesa della decisione degli iscritti al MoVimento 5 Stelle, che daranno il via definitivo al Governo M5S-PD oppure lo seppelliranno, forse per sempre. La votazione è cominciata alle ore 9 di stamattina e si concluderà alle ...

Voto su Rousseau su governo M5S-PD : record mondiale per una Votazione politica online : record mondiale di partecipazione a una votazione politica online: la piattaforma Rousseau della Casaleggio & Associati è stata assoluta protagonista della giornata, tutti sono con il fiato sospeso in attesa della decisione degli iscritti al MoVimento 5 Stelle, che daranno il via definitivo al governo M5S-PD oppure lo seppelliranno, forse per sempre. La votazione è cominciata alle ore 9 di stamattina e si concluderà alle ...

Come votare sulla piattaforma Rousseau e orario risultati Votazione : Come votare sulla piattaforma Rousseau e orario risultati votazione Giornata decisiva per la formazione del governo M5S-PD: oggi gli iscritti certificati alla piattaforma Rousseau possono votare per dare l’ok o per rifiutare l’accordo tra Movimento e Partito Democratico. Si è parlato moltissimo di questo voto: una consultazione simile avvenne anche per il primo contratto di governo, siglato tra pentastellati e leghisti. Entro ...

Al via la Votazione su Rousseau. La prima bozza del programma di Governo : Al via il voto sulla piattaforma Rousseau sull’accordo di Governo tra M5S e Partito democratico. Alle 9 sono iniziate le operazioni di voto ma già si registrano i primi disagi. Numerosi iscritti, tra cui anche diversi parlamentari del Movimento 5 Stelle, segnalano difficoltà nell’accesso all’area voto del sistema operativo, forse a causa delle troppe visite sul sito. La votazione si concluderà alle 18.Blog ...

Rousseau - il giallo della Votazione : il no prima del sì - poi risposte invertite : «Sei d'accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?», questa la domanda, già visibile...

L'ordine "anomalo" delle risposte : nella Votazione su Rousseau il "No" viene prima del "Sì" : Un ordine delle risposte quantomeno bizzarro. Martedì gli iscritti M5S alla piattaforma di voto online Rousseau saranno chiamati a decidere sulla alleanza di Governo con il Partito Democratico per dar vita al Conte II. Il quesito, com’è noto, a differenza di altre volte è posto in modo piuttosto netto e chiaro: “Sei d’accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito ...

Governo : Renzi - ‘Votazione su Rousseau fatto secondario’ : Roma, 1 set. (AdnKronos) – “Non mi occupo delle questioni minori. Davanti a sfide titaniche come il ruolo dell’Italia e dell’Europa nella guerra dei dazi tra Usa e Cina o il rilancio degli investimenti contro l’austerity derubrico la votazione su Rousseau a un fatto di secondario interesse. Se poi la Casaleggio e Associati ha deciso di andare a votare, amen, andremo a votare. Noi siamo responsabili e pensiamo ...