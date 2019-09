Veglia dei parà della Folgore all' ultimo leone di El Alamein

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 3 settembre 2019) GianninoFrattina Santo Pelliccia era uno dei 300 superstitibattaglia. Per tutta la vita ha tenuto vivo il ricordo di quegli eroi Mancò la fortuna, ma non il valore. E di ElSanto Pelliccia era (e rimarrà per sempre) uno degli eroi. Uno di quelli, come sentenziò la Volpe del deserto Erwin Rommel, che se il soldato tedesco aveva stupito il mondo, da soldato italiano aveva stupito il soldato tedesco. Dopo ladeidel 185° Reggimento Paracadutisti, saranno celebrati oggi a mezzogiorno all'ospedale militare del Celio i suoi funerali, l'addio all', uno di quei trecento superstiti delle sabbie d'Egitto che perfino dai perfidi inglesi ricevettero l'onore delle armi. E così se n'è andato un altro hombre vertical, uno che in ogni occasione pubblica indossava orgogliosamente quella meravigliosa divisa dalla foggia coloniale che ...

