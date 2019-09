L' accordo M5s-Pd ha il sì di Rousseau Salvini | Governo di poltrone

Gli iscritti del M5S hanno approvato l’accordo con il PD : Con il 79% dei voti a favore hanno confermato l’accordo per il nuovo governo sulla piattaforma Rousseau

Rousseau - superati i 73mila voti : è record | Di Maio : "Nell'accordo tutti i punti M5s - buon voto" : L'ultimo appello del leader M5s agli attivisti che si esprimeranno sulla piattaforma: "Niente aumento Iva e salario minimo, stop agli inceneritori e taglio del cuneo fiscale"

Rousseau - superati i 56mila voti : è record | Di Maio : "Nell'accordo tutti i punti M5s - buon voto" : L'ultimo appello del leader M5s agli attivisti che si esprimeranno sulla piattaforma: "Niente aumento Iva e salario minimo, stop agli inceneritori e taglio del cuneo fiscale"

Programma Pd-M5s - accordo sulla legge elettorale sgonfia-Salvini : La vera notizia è nella parte più politica del Programma, la legge elettorale con il grande ritorno del proporzionale puro. La proporzionale come si diceva una volta. È il punto che permette di sterilizzare Salvini e di smontare il suo schema maggioritario, favorito dalla legge vigente che consente - quando sarà - al leader della Lega di chiamare un plebiscito su di sé: una coalizione prima del voto ...

Sondaggi politici Swg : elettori Pd più favorevoli ad accordo giallorosso - M5S si spacca : L'Italia è in attesa di capire se davvero il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle riusciranno a trovare un'intesa definitiva per la formazione del nuovo Governo. Decisiva sarà probabilmente la volontà espressa dagli iscritti al M5S attraverso la piattaforma Rosseau, ma nel frattempo non sono mancate le scaramucce tra due partiti politici, che continuano a manifestare apertamente una certa eterogeneità. Nel corso, su La 7, di uno ...

Rousseau - il M5s diviso. Di Stefano : "Ecco perché voterò sì". Paragone : "No all'accordo" : Le sorti del nascente esecutivo nelle mani degli attivisti dei 5 Stelle. E molti dirigenti si schierano. Airola, Di Stefano...

Sul Blog delle Stelle la base del M5s boccia l'accordo col Pd : Domani, dalle 9 alle 18, gli iscritti del M5s voteranno sulla piattaforma Rousseau se dare o meno il via libera alla nuova alleanza col Pd e al nuovo governo guidato da Giuseppe Conte. La base grillina dovrà rispondere a un quesito molto semplice: “Sei d’accordo che il Movimento 5 Stelle faccia part

Governo - Di Maio insiste per restare - domani voto su Rousseau su accordo M5s-Pd : Luigi Di Maio, Ministro del Lavoro, è sempre più solo. Il leader del Movimento Cinque Stelle non vuole perdere il suo ruolo da Vicepresidente del Consiglio, ma sembra non riuscire a trovare appoggio neppure tra i pentastellati. Persino Beppe Grillo lo ha ammonito dicendosi stanco per il continuo "tira e molla di posti e di punti", Oggi potrebbe svolgersi un nuovo incontro, tra Conte, Zingaretti e Di Maio per sciogliere la questione ...

Governo - iscritti M5s al voto sulla piattaforma Rousseau martedì 3 settembre : “Sei d’accordo al governo con il Pd presieduto da Conte?” : Il voto sulla piattaforma Rousseau del Movimento 5 stelle per decidere se dare il via libera o meno al governo Pd-M5s è stato fissato per martedì tre settembre. L’annuncio è stato pubblicato sul Blog delle Stelle poco prima della mezzanotte di domenica per rispettare il regolamento che richiede che la consultazione sia convocata almeno 24 ore prima. Nel testo si spiega sinteticamente su cosa dovranno esprimersi gli iscritti 5 stelle: ...

Serracchiani : “Con M5s non vogliamo contratto ma accordo politico. Speriamo lo capiscano” : “Questo paese deve tornare a crescere non solo economicamente, ma anche culturalmente perché negli ultimi quindici mesi si sono sdoganati atteggiamenti che hanno incattivito il clima”. Lo ha detto alla Festa de l’Unità di Milano la deputata del Pd Debora Serracchiani: “Ci vuole un accordo politico per il bene del paese altrimenti meglio andare a votare non solo senza paura, ma per vincere senza pensare di avere già perso” L'articolo ...

Versiliana 2019 - botta e risposta tra Calenda e Bersani sul governo Pd-M5s. “accordo favorirà la Lega” - “No - è il contrario. Proviamoci” : botta e risposta sul palco della Festa del Fatto Quotidiano al parco della Versiliana, dove si sono confrontati Carlo Calenda e Pierluigi Bersani. Intervistati dal direttore del Fatto.it Peter Gomez, i due, entrambi ex Pd (Calenda ha annunciato l’addio al partito pochi giorni fa), hanno espresso idee opposte sull’accordo tra Pd e M5s. Se l’ex ministro per lo Sviluppo economico sostiene l’utilità di un ritorno alle urne ...

Versiliana 2019 - Massimo Fini : “Governo? accordo M5s-Pd si farà. Non saranno così coglioni da fare l’errore di Salvini” : “L’Accordo ci sarà e sarà un governo di legislatura. Non posso pensare che Pd o 5 stelle siano così coglioni fa fare l’errore che ha fatto Matteo Salvini“. Massimo Fini, durante la festa oer i 10 anni de Il Fatto Quotidiano, commentando gli ultimi avvenimenti politici. “Pd e 5 Stelle sarà una maggioranza molto più coesa della precedente, perché il programma dei pentastellati hanno un programma sostanzialmente ...

Versiliana 2019 - Raggi : “accordo M5s-Pd? Ognuno ha espresso le sue esigenze - ora fondamentale tacere e passare la palla a Conte” : “Ora che le due forze hanno espresso le loro legittime esigenze, è fondamentale che rimettano la palla al presidente Conte che deve trovare un punto di sintesi”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi, intervenendo sul palco della Versiliana, dove fino a domenica 1 settembre è in corso la Festa del Fatto Quotidiano. “Visto che Ognuno ha giocato le sue carte – ha spiegato intervistata da Paola Zanca e Andrea Scanzi – ...