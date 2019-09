Hong Kong,Lam:mai pensato a dimissioni

La governatrice di,Carrie Lam non ha maidi dimettersi a dispetto dalla diffusione di un audio in cui esprimeva invece il desiderio di farlo. "Era una conversazione privata che è stata diffusa al pubblico",ha affermato in conferenza, aggiungendo di ritenere l'episodio "inopportuno" e di essere "molto contrariata". Lam ha detto che Pechino crede ancora che"possa risolvere i disordini da sola" e il suo obiettivo è riportare l'ordine e la stabilità.(Di martedì 3 settembre 2019)