Governo | via all' accordo Pd-M5S | esito positivo sulla piattaforma Rousseau

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 3 settembre 2019) Ilgiallo - rosso può partire. Oggi, 3 settembre, è stata una giornata storica per la politica italiana e soprattutto per la risoluzione definitiva della crisi di, che si è aperta, come è risaputo, a metà del mese di agosto. Negli scorsi giorni il Premier Giuseppe Conte ha accettato l'incarico dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella per la formazione di un nuovo. Quest'oggi, invece, è spettato agli elettori e sostenitori del Movimento di Luigi Di Maio dire la propriaweb denominata. Si tratta di un sito internet che fa capo allo stesso partito politico pentestellato. il quposto ai votanti era semplice e diretto, ovvero si chiedeva se gli stessi fossero d'per far partire un esecutivo insieme ai dem. La risposta è stata "si". Oltre 79 mila votanti: un record storico per una petizione online A partecipare al ...

