Evasione su auto lusso, 1.329 truffati

Oltre 35 milioni di euro evasi, 1.329 persone truffate in 97 province di tutta Italia e 20 indagati. Sono i numeri dell'operazione della GdF di Pordenone sul commercio on line didi. Fatta luce su un'organizzazione criminale che riusciva a sottrarsi alle disposizioni di legge antievasive. Disposti sequestri in Italia e all'estero per 5 mln di euro. L'organizzazione manometteva gliveicoli riducendo il chilometraggio, o vendeva la stessaa più acquirenti senza consegnarla.(Di martedì 3 settembre 2019)