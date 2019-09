Ad Ama | in bilancio 2018 cancellati 18 mln crediti cimiteri

Figliomeni : ancora ritardi su bilancio Ama - forse a ottobre : Roma – “Nella odierna commissione Trasparenza abbiamo ascoltato l’amministratore delegato di Ama Longoni e il direttore generale di Roma Capitale Giampaoletti dai quali abbiamo appreso che il bilancio dell’azienda dei rifiuti 2017 forse sara’ approvato dal Comune ad ottobre, a distanza di due anni, ma sul quale incidera’ la svalutazione del Centro Carni per oltre cento milioni di euro. Cio’ potrebbe ...

Ad Ama : perdite bilancio 2017 non ricadranno su cittadini : Roma – Il cda di Ama un mese fa ha approvato il nuovo progetto di bilancio 2017 che prevede una chiusura di esercizio in perdita di 137 milioni, soprattutto per via della svalutazione per circa 100 milioni del compendio del Centro Carni. Tuttavia l’amministratore delegato della municipalizzata, Paolo Longoni, in commissione capitolina Trasparenza ha sottolineato che “questa perdita di bilancio non avra’ nessun riflesso ...

Ad Ama : bilancio 2018 pronto ma influenzato verso segno meno : Roma – Se l’assemblea dei soci di Ama, fissata per il 27 settembre e per il 2 ottobre, dovesse approvare il bilancio 2017 “abbiamo gia’ pronto sostanzialmente anche il bilancio 2018 ed entro novembre passerebbe anche questo per l’approvazione”. Lo ha detto in commissione capitolina Trasparenza l’ad di Ama, Paolo Longoni. Il quale ha evidenziato i due aspetti negativi che influenzeranno il progetto di ...

Presidente Ama : in esercizio 2019 andiamo verso equilibrio bilancio : Roma – L’equilibrio nel bilancio 2019, mentre l’esercizio 2018 fara’ ancora registrare un rosso, dovuto perlopiu’ alla perdita del Tmb Salario, distrutto dal l’incendio del dicembre 2018. È quello che emerge tra le righe delle parole rilasciate dalla Presidente di Ama, Luisa Melara, all’agenzia Dire dopo l’approvazione da parte del Cda dell’azienda del progetto di bilancio 2017. “Ci ...

Montanari : “18 mln spariti dal bilancio Ama - mi sono dimessa per nulla” : Roma, 8 ago. (AdnKronos) (di Cristiana Deledda) – di Cristiana Deledda”Se è vero, da quello che leggo in questo ore, che i 18 milioni sui servizi cimiteriali non figurano tra le perdite del bilancio 2017 approvato dal nuovo cda di Ama, significa che mi sono dimessa per nulla. A questo punto qualcuno dovrebbe chiedere scusa. Ora mi aspetterei le dimissioni di chi ha proposto e votato la delibera che bocciava il bilancio 2017 di ...

Pelonzi-Piccolo : su bilancio Ama commissione trasparenza : Roma – “Mentre la citta’ e’ sempre piu’ in emergenza rifiuti, la sindaca Raggi, l’assessore Lemmetti e Giampaoletti incassano un rosso di 136 milioni di euro in Ama nel bilancio 2017. Dal sostanziale pareggio di bilancio sostenuto dai precedenti amministratori e dall’ex assessore all’ambiente Pinuccia Montanari, nell’azienda capitolina si apre una voragine ben piu’ ampia del contenzioso ...

Rifiuti Roma - Ama approva il bilancio 2017 : perdite per 136 milioni di euro. Era bloccato per la disputa Bagnacani-Raggi : Ama Spa, la municipalizzata che gestisce la raccolta dei Rifiuti a Roma, ha finalmente approvato il bilancio 2017, chiuso con una perdita di 136 milioni di euro. Il rosso, secondo quanto dichiarato dalla presidente Luisa Melara, non deriverebbe tanto dalla nota disputa con Roma Capitale sui crediti pregressi dei servizi cimiteriali (circa 18 milioni), quanto dalla svalutazione immobiliare relativa ai locali aziendali che avrebbero dovuto ...

Approvato bilancio Ama 2017 : indebitamento a 327 milioni : Roma – Il Consiglio di amministrazione di Ama spa ha Approvato oggi il bilancio di esercizio 2017. Il valore della produzione e’ pari a oltre 810 milioni di euro e il Mol (margine operativo lordo) si attesta al 15,9% del valore della produzione. Migliora sensibilmente e ulteriormente, per ben 57 milioni, la posizione finanziaria netta dell’azienda, essendo l’indebitamento finanziario diminuito di quasi il 40% rispetto al ...

Figliomeni : Ama è azienda sana ma h bilancio in rosso… : Roma – “Continua la vicenda Ama, con le sue luci e ombre, che stanno regalando ai romani ormai da troppo tempo una situazione fuori controllo ben visibile nei rifiuti che sommergono la citta’. Ovviamente la cosa che salta subito agli occhi e’ la grande confusione tra l’Amministrazione pentastellata e i nuovi vertici Ama, il solito teatrino a cui siamo abituati da tempo. Infatti da dichiarazioni del presidente Ama, ...

Bilancio Ama 2017 verso ok : chiuderà in rosso : Roma – Il Bilancio di esercizio 2017 di Ama chiudera’ in rosso (molto probabilmente non di poco) ma l’azienda e’ sana e solida. È la sostanza di quanto ha riferito il presidente della municipalizzata dei rifiuti di Roma, Luisa Melara, durante la riunione della cabina di regia con i sindacati e il Comune, per il quale nella parte finale dell’incontro era presente anche la sindaca Virginia Raggi. “In relazione ...