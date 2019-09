Traffico in tilt su Muro Torto | automobilisti costretti fino a 45 minuti di attesa

Terribile schianto in autostrada : feriti e Traffico in tilt : Incidente stradale sull’autostrada A7, domenica 1 settembre poco dopo mezzogiorno. Lo schianto si è verificato tra gli svincoli di Binasco e Barriera di Milano Ovest. Uno dei mezzi coinvolti si è ribaltato. Sul posto l’Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato quattro ambulanze e l’elisoccorso. Ci sarebbero sei persone ferite, una donna di 28 anni e cinque uomini tra i 45 e i 77 anni. Anche un cane. Ancora da chiarire la ...

Maxi-tamponamento in autostrada : dieci feriti - auto distrutte e Traffico in tilt : Maxi incidente in autostrada, code fra Sirmione e Desenzano: lunghe code in direzione Milano. È successo all’altezza del chilometri 248 in direzione Milano, tra i caselli di Sirmione e Desenzano. Il sinistro (probabilmente un maxi tamponamento, ma le dinamiche sono ancora al vaglio della Polstrada) ha coinvolto diverse auto e almeno 12 persone, fra cui due bambini di 8 anni. Nessuno però sembra essere rimasto gravemente ferito: sul posto, oltre ...

Mestre - tamponamento tra camion sul Passante : automobilista incastrato - Traffico in tilt : Un tamponamento tra tre tir sul Passante di Mestre ha provocato numerosi disagi al traffico, con al momento 5 chilometri di coda in direzione Milano. L'incidente si è verificato oggi tra le uscite di Preganziol e Martellago-Scorzè, al chilometro 392 ovest, nel territorio di Zero Branco (Treviso): ferito uno degli autisti coinvolti.Continua a leggere

Incendio sulla A14 dopo lo scontro tra due tir : un morto - Traffico in tilt : Un vasto Incendio è scoppiato oggi sulla A14 all'altezza di Borgo Panigale in seguito allo scontro tra due camion. Il bilancio al momento è di un morto. Forti disagi alla circolazione con il tratto chiuso tra Bologna Centro-Borgo Panigale e Ramo Verde-Via Emilia. L'incidente si è verificato nello stesso punto in cui lo scorso anno scoppiò una cisterna.Continua a leggere

Nubifragio su Arezzo : Traffico in tilt in citta' e provincia : C'è anche la Toscana fra le regioni più colpite dalla perturbazione di origine atlantica in azione. Un intenso temporale ha colpito nel pomeriggio la zona di Arezzo, con forti precipitazioni,...

Schianto tremendo in autostrada : un morto. Traffico in tilt e strada chiusa : Drammatico incidente questa mattina sull’autostrada A1. Un uomo di cinquanta anni è morto in un grave incidente, verificatosi in prossimità dell’uscita Castrocielo-Pontecarvo, nel senso di marcia verso Roma. un altro drammatico incidente nel primo week end da bollino rosso per le nostre strade, sempre più affollate di persone che, finalmente in ferie, partono verso il mare o la montagna. In viaggi dove l’attenzione e la sicurezza devono essere ...

Traffico treni in tilt - rimborso integrale per chi rinuncia al viaggio : rimborso integrale per i passeggeri dei treni alta velocita' e media-lunga percorrenza che rinunciano al viaggio e che sono stati interessati

Traffico ferroviario in tilt per un incendio - ritardi e cancellazioni : Traffico dei treni in tilt questa mattina a causa di un incendio - dai primi accertamenti risultato doloso - nei pressi della stazione di Rovezzano

Treni - Traffico in tilt dal nord al sud. Ritardi fino a 240 minuti : A fuoco i cavi dei una cabina elettrica dell'alta velocità nei pressi di Firenze, tra Rovezzano e Campo di Marte. Cancellati 25 convogli di Fs ed Italo. La circolazione è ripresa intorno alle 9.30, ma con ricadute pesanti tra attese e cancellazioni. Tra le ipotesi seguite dagli...

Incendi Sardegna - 11 roghi oggi nell’isola - fiamme vicino ad una statale di Cagliari : Traffico in tilt : Brucia anche oggi la Sardegna, con 11 roghi divampati. Per permettere di domare le fiamme di un Incendio che si è sviluppato all’altezza di Capoterra (Cagliari) è stato necessario impiegare un elicottero del Corpo Forestale, oltre al lavoro degli uomini a terra, e bloccare temporaneamente la statale 195 che collega Cagliari alle località balneari della costa del sud ovest della Sardegna, provocando lunghe code. Alle operazioni di ...

Napoli - via Marina : auto prende fuoco Traffico in tilt - intervengono i pompieri : Un'auto ha preso improvvisamente fuoco in via Marina, all'altezza dell'ospedale Loreto Mare. Ancora non è chiaro come si sono sprigionate le fiamme, quello che è sicuro...