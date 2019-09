Spazio | materia oscura | un candidato da pesi massimi

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2019) Quasi un quarto del nostro universo è letteralmente avvolto dall’oscurità. Secondo le più recenti stime infatti il 25.8% del cosmo è costituito da, componente ineffabile delloche può essere rilevata soltanto in maniera indiretta. A differenza dellaconosciuta, quellanon emette alcuna radiazione, e quindi la sua presenza è segnalata soltanto dalla sua spinta gravitazionale. Ma gli ingredienti che formano questa signora dell’oscurità restano ancora oggi un mistero. In un nuovo articolo pubblicato su Physical Review D, due scienziati propongono un papabile: il cosiddetto gravitino super pesante. Si tratta – riporta Global Science – di una particella elementare ipotetica, di massa relativamente elevata, che rappresenterebbe il partner supersimmetrico del gravitone. La sua esistenza è stata ipotizzata cercando di spiegare come lo ...

