Sempre con noi | l' addio di Gigi e Bella Hadid alla nonna

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 2 settembre 2019) Ludovica Marchese La scomparsa delladiha lasciato un grande vuoto tra i membri della famosissima famiglia che, di tutta risposta, hanno voluto ricordarla su Instagram con dei post strappalacrime Sabato 31 agosto 2019 è morta ladi, top model di fama internazionale. La donna, Ans van den Herik, aveva 78 anni e purtroppo, ha dovuto mollare di frontesua battaglia contro il cancro. La notizia è stata resa nota in largo anticipo da Yolanda, figlia della signora e mamma delle due modelle. “Riposa in pace, angelo mio. Grazie per avermi amata come hai fatto e avermi reso la donna che sono oggi. Sei volata via sulle ali di un angelo ma resterai pernel mio cuore. Non riesco a immaginare la mia vita senza di te ma prego affinché possa sentirti sussurrare tra gli alberi e avvertire il tuo amore nella brezza. ...

matteosalvinimi : Se in nome della conservazione del potere si scende a patti con il Pd e con la Boschi, facciano, io non mi permetto… - marcofurfaro : Basta, fateli scendere. Non si può continuare a giocare con la vita degli esseri umani. Nessuna politica, di destra… - Ettore_Rosato : Come farà ora Salvini a raggiungere decine di iniziative al giorno senza voli di Stato? Finiti i tempi in cui scorr… -