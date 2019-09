Matteo Salvini | rabbia e orgoglio | Pd e M5s | solo poltrone Spettacolo disgustoso

Matteo Salvini - ultimo sfregio di Moscovici : "Non piangerò quando andrà all'opposizione. Pd e M5s da tentare" : "Penso che è un'esperienza che debba essere tentata". Pierre Moscovici è spudorato, ma non sorprendente. Il Commissario Ue agli Affari economici uscente, francese e socialista, in un'intervista al canale televisivo francese LCI commenta così la possibile formazione di un nuovo governo tra M5s e Pd e

Matteo Salvini apre ai delusi del Movimento : pronto ad evitare il Conte bis : I grillini continuano a fare i conti senza Matteo Salvini. Ma il leader della Lega apre ai delusi dal grillismo.

Crisi con Francesca Verdini - Matteo Salvini nega : “Surreale - è in giro con me da 3 giorni” : È una fake news la notizia della Crisi tra Matteo Salvini e la compagna Francesca Verdini, figlia dell'ex senatore Denis Verdini. “Hanno sentito il tizio che lei non sente da cinque anni, è surreale” dichiara il leader della Lega, riferendosi al presunto oggetto della Crisi, l’ex tentatore di Temptation Island Rodolfo Salemi.Continua a leggere

Lifeline - la nave Ong forza il divieto : sequestrata dalla GdF. Matteo Salvini : "Avete sbagliato ministro" : "Leggi e confini vanno rispettati. Se qualcuno pensa di fregarsene senza conseguenze ha sbagliato di grosso e ha sbagliato ministro: faccio e farò di tutto per difendere l'Italia" sbotta Matteo Salvini subito dopo la notizia che la nave Eleonore della Ong tedesca Lifeline sta facendo rotta verso Poz

Migranti - dopo Matteo Salvini anche i ministri Trenta e Toninelli firmano divieto di ingresso per Alan Kurdi : dopo il vicepremier Matteo Salvini, anche i ministri della Difesa e dei Trasporti Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli hanno firmato il decreto che vieta l’ingresso in acque italiane alla nave Alan Kurdi della ong tedesca Sea Eye, che ieri si è diretta verso Lampedusa dopo aver soccorso in mare, in acque Sar maltesi, 13 Migranti – tra cui 8 bambini – che si trovavano in difficoltà a bordo di un barchino sovraccarico. A dare la ...

Alessandro Sallusti : "Matteo Salvini e Luigi Di Maio - un piano-vendetta contro chi ha impedito il voto" : Luigi Di Maio "non contento dei disastri combinati finora, e avendo capito che se va avanti così sarà la sua tomba politica, alza l'asticella della trattativa con il Pd nella segreta speranza che salti tutto. Il motivo è chiaro: il nuovo asse politico è tra il premier incaricato Conte e il Pd". Ales

Matteo Salvini : "L'esecutivo M5s-Pd è una truffa ma prima o poi si vota e allora governeremo per 15 anni" : "Sono settimane che si scannano per i ministeri, ancora prima di averli avuti. Sarebbe un governo di ultra sinistra con Renzi-Di Maio-Boldrini. Questo sarebbe un governo truffa". Matteo Salvini, da Pinzolo, in Trentino, attacca i leader di Movimento 5 stelle e Pd: "Quel Partito Democratico che noi a

Luigi Zanda - brutto sospetto su Luigi Di Maio : "Non ha ancora chiuso con Matteo Salvini" : "Di Maio accusa gli altri di volere le poltrone, ma il poltronista casomai è lui" e soprattutto "non ha mai chiuso con la Lega". Luigi Zanda, tesoriere dem, in una intervista a La Repubblica, attacca il leader del Movimento 5 stelle con cui il Pd sta trattando per un governo giallo-rosso: "I 5 Stell

Bruno Vespa : così Nicola Zingaretti ha tradito Matteo Salvini e stretto il patto di sistema con Luigi Di Maio : "L'8 agosto, giorno di apertura della crisi di governo, Nicola Zingaretti confermò in assoluta buona fede che il Pd era favorevole alle elezioni. Lo diceva da mesi e questo ha convinto Salvini a rompere il patto con Di Maio". Bruno Vespa, nel suo editoriale su Il Giorno, rivela il retroscena clamoro

Matteo Salvini - telefonate ai grillini per corteggiarli : maggioranza M5s-Pd incerta in Senato : Per la Lega non è finita qui: i Senatori del Carroccio, in questi concitati giorni, si sono divisi, "commissione per commissione" con il compito di "sentire" i colleghi grillini per valutarne, perché no, anche la tenuta psicologica davanti all'alleanza con i dem: "Diciamo - conferma un parlamentare

Matteo Salvini a Berlusconi : "Noi non abbiamo bisogno di niente e di nessuno". Il Cav scatena l'ira leghista : "Voglio dare una risposta a Berlusconi. Noi non abbiamo bisogno di niente e di nessuno. Non siamo usciti da un'alleanza che non ci faceva fare le cose per entrare in un'altra che non ci fa fare le cose". Ma la frase che più fa discutere in serata la pronuncerà più tardi il presidente della Regione V