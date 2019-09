Inter | Icardi avrebbe aperto al Psg | rifiutato fino a ieri | trattativa in corso

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 2 settembre 2019) Sembra finalmente vicino alla conclusione il tormentone relativo al futuro di Mauro. Il centravanti argentino, infatti, finalmente ha deciso di lasciare l', accettando il trasferimento al Paris Saint Germain. In questo modo il club nerazzurro metterà fine a tutti i rumors che hanno caratterizzato questi mesi e che non hanno riguardato il campo. Una cessione che, tra l'altro, farà decadere anche la causa che il centravanti argentino aveva intentato contro la società nerazzurra, chiedendo il pieno reintegro in rosa e un risarcimento di 1,5 milioni di euro per danni d'immagine. Maa qualche ora fa Maurito non sembrava del tutto convinto di trasferirsi all'ombra della Tour Eiffel. Le perplessità diIn questi due mesi sono state tante le squadre accostate a Mauro. Dall'Arsenal alla Roma, dal Monaco per finire con il Napoli, il centravanti argentino ha sempre ...

