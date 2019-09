Huawei P30 in arrivo nelle colorazioni Misty Lavender e Mystic Blue

Rientro più dolce col volantino Unieuro del 2 settembre : Samsung Galaxy S10e - Huawei P30 Pro e P30 Lite : Da oggi 2 settembre viene lanciato in mischia il nuovo volantino Unieuro 'Ricomincia con il PC giusto!' (per la sostituzione della vostra vecchia macchina a fronte di un rimborso massimo di 300 euro), valido fino al 19 del mese. Non lasciatevi ingannare dal claim dell'iniziativa commerciale, che in realtà nasconde anche molto altro, tra cui le offerte relative a diversi smartphone, tra cui il Samsung Galaxy S10e, il cui costo viene fissato a ...

Migliora la fotocamera per Huawei P30 Lite a settembre : occhio alla patch B241 per i dual SIM : Stanno arrivando le prime segnalazioni anche in Italia da parte di coloro che si sono portati a casa un Huawei P30 Lite dual SIM in questi mesi. Di recente, sulle nostre pagine, abbiamo trattato le due varianti dello smartphone Android solo dal punto di vista commerciale, come potrete notare dal nostro ultimo punto della situazione in ordine di tempo, ma a quanto pare il produttore cinese non vuole trascurare il suo sviluppo software. Proviamo ...

Campagna No Stress di MediaWorld con Huawei P30 e Galaxy S10 sottocosto oggi 1 settembre : Bisogna prestare molta attenzione oggi 1 settembre per tutti coloro che stanno pensando di acquistare un nuovo smartphone, come nel caso di Huawei P30 e Samsung Galaxy S10, se pensiamo alla selezione che possiamo estrarre dalla Campagna "No Stress" di MediaWorld. Nello specifico, la nota catena sta provando ad incentivare l'acquisto di top di gamma puntando su coloro che sono appena rientrati dalle vacanze, fermo restando che le promozioni ...

Piacevole sorpresa di fine agosto per Huawei P30 e P30 Pro : patch extra per gli accessori : Una mossa indubbiamente anomala, ma destinata ad attirare l'attenzione di tutti quelli che in questi mesi hanno deciso di acquistare un Huawei P30 o un P30 Pro, almeno stando alle informazioni disponibili oggi 30 agosto. Nello specifico, il produttore asiatico ha deciso di dare il via alla distribuzione di una patch del tutto sorprendente, dopo le ultime notizie che su queste pagine vi abbiamo fornito per i due top di gamma lanciati nel 2019. ...

Huawei P30 e P30 Pro si aggiornano ancora per migliorare le cuffie originali : A distanza di qualche giorno dal rilascio dell'aggiornamento EMUI 9.1.0.193 per Huawei P30 e Huawei P30 Pro per gli smartphone arriva un nuovo update

Rilancio promosso per Huawei Week : calano i prezzi per Huawei P30 e P30 Pro questo giovedì : Stanno arrivando nuove indicazioni interessanti oggi 29 agosto per gli utenti che in Italia vogliono sfruttare le offerte riguardanti Huawei Week, soprattutto a proposito di smartphone di fascia alta come Huawei P30 e P30 Pro. Proprio questo giovedì, infatti, abbiamo assistito ad un apprezzabile abbassamento del prezzo che rende ulteriormente appetibili i due modelli Android. Il tutto, a poche ore di distanza dalla notizia che vi abbiamo ...

Back to school con il volantino MediaWorld il 29 agosto : OK Huawei P30 Lite - Mate 20 Lite e Note 10 : Sono ufficiali a partire da oggi 29 agosto alcune offerte interessanti per il pubblico italiano che intende acquistare uno smartphone a fine estate, alla luce del volantino MediaWorld che troviamo disponibile negli store proprio da questa mattina. Si tratta di una campagna che va a rafforzare quanto vi abbiamo riportato nelle scorse settimane sulle nostre pagine e che, a conti, fatti, vede protagonisti device come i vari Huawei P30 Lite, Mate ...

Selfie ad altissimi livelli con Huawei P30 e P30 Pro : la B193 fa evolvere EMUI 9.1 e la fotocamera : Sono indicazioni molto interessanti quelle che stiamo ottenendo in questi giorni per quanto riguarda Huawei P30 e P30 Pro, in riferimento al modo in cui viene sviluppata EMUI 9.1. A partire da oggi 28 agosto, infatti, viene segnalata anche in Italia la disponibilità di un aggiornamento che potrebbe fare effettivamente la differenza per chi ha deciso di acquistare i due top di gamma che hanno visto la luce nello scorcio iniziale del 2019. Occhio ...

Huawei P30 e P30 Pro hanno la Night Mode anche per i selfie con l'ultimo aggiornamento dell'EMUI : Huawei P30 e P30 Pro stanno ricevendo un nuovo aggiornamento dell'EMUI, con patch di sicurezza di agosto 2019 e Night Mode anche per i selfie.

Huawei pronta ad aggiornare P30 con due nuove colorazioni - forse già ad IFA 2019 : Parte dall'EUIPO l'indiscrezione che vuole Huawei in procinto di ufficializzare due nuove colorazioni per il P30

Secondo noi - Huawei P30 Pro è ancora lo smartphone da battere (video) : Se dovessi comprare uno smartphone top di gamma sceglierei lui, ecco perché a distanza di mesi è ancora lo smartphone da battere

Scattato l’atteso Huawei Week : su Amazon offerte per Huawei P30 Lite sottocosto e non solo : Ci sono nuove offerte allettanti da prendere in esame con grande attenzione oggi 27 agosto, nell'ambito di una campagna Amazon chiamata "Huawei Week" che potrebbe fare la differenza soprattutto agli occhi di coloro che stanno cercando un Huawei P30 Lite a condizioni favorevoli. Quest'ultimo, dopo le offerte Euronics che abbiamo portato alla vostra attenzione la scorsa settimana, torna protagonista assoluto qui in Italia. Proviamo dunque ad ...

Huawei P30 - P30 Pro - P30 Lite Cosa fare se la fotocamera non funziona : Hai modificato le impostazioni della fotocamera sullo smartphone Huawei serie P30 oppure la fotocamera non funziona bene e vuoi ripristinare le impostazioni predefinite ?

Un'ondata di offerte online vi aspetta : sconti su Samsung Galaxy Note 10 - Huawei P30 Pro - Nokia 8.1 e tanti altri : Con la nuova settimana arrivano anche tanti sconti online con offerte su Nokia 8.1, Huawei P30 Pro, HONOR View20, POCOPHONE F1 e Samsung Galaxy Note 10