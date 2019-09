Governo | cabina di regia del Pd con Zingaretti alle 13 00

**Governo : al via cabina regia Pd con Zingaretti** : Roma, 27 ago. (AdnKronos) – Al via la cabina di regia al Pd con il segretario Nicola Zingaretti, il presidente del partito Paolo Gentiloni, i due vicesegretari Andrea Orlando e Paola De Micheli, i capigruppo Andrea Marcucci e Graziano Delrio e le due vicepresidenti dell’assemblea Debora Serracchiani e Anna Ascani.L'articolo **Governo: al via cabina regia Pd con Zingaretti** sembra essere il primo su CalcioWeb.