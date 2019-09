Crisi di governo | Salvini “Merkel perde a casa sua e impone esecutivo”

Crisi di Governo - Gino Strada attacca Salvini : 'Indecente - guardi dove è seduto' : È ancora una volta un Gino Strada particolarmente critico, per usare un eufemismo, nei confronti di Matteo Salvini. Il fondatore di Emergency ha parlato ai margini del concerto di Fiorella Mannoia e Paola Turci in ricordo di Teresa Strada. Dopo i tanti attacchi nei confronti del Ministro dell'Interno relativamente al modo di gestire il fenomeno dell'immigrazione e delle Ong, stavolta il terreno di scontro è prettamente politico. A suscitare le ...

Crisi di governo - Di Maio : «La nascita del governo dipenderà da voto su Rousseau» : Riunione dello stato maggiore dei Cinque Stelle. Anche il Pd si riunisce al Nazareno. Paragone (M5S): «Pattuglia di Fi guidata da Letta pronta a votare sì». Crippa (Lega): «Contattati da M5S per votare no a Conte in cambio di seggi»

Crisi DI GOVERNO/ Il patto di Grillo col Pd prepara il "Colle bis" : L'elezione presidenziale del 2022 è il vero motore della CRISI: la regia del Colle ha determinato un riassetto della politica italiana

Governo - Crisi Pd-M5S : soluzione entro la settimana : «All'inizio della prossima settimana, martedì massimo mercoledì, dobbiamo poter chiudere» sulla squadra di Governo e sul programma. In collegamento da Palazzo Chigi con...

Crisi di Governo - ultimo atto? Le dirette del 2 settembre (e Mentana c'è) : settembre si apre con la fase decisiva per la nascita del Governo Conte Bis, attesa per lunedì 2 settembre 2019. Il Premier incaricato intende dare una risposta al capo dello Stato nell'arco delle prossime ore e di conseguenza trattative e incontri si sono intensificati e accellerati, anche se non senza difficoltà. Nelle prossime ore, inoltre, gli iscritti alla piattaforma Rousseau saranno chiamati a esprimersi sul 'programma', condiviso col ...

Crisi di governo e M5s - nel gioco della torre (della realtà) Grillo si salva e Casaleggio va giù : Lo spostamento d’aria prodotto da questa Crisi di governo nei Cinquestelle ha lasciato in piedi Beppe Grillo e messo quasi al tappeto Davide Casaleggio. Il primo ha reagito al trauma di una sconfitta strategica, cioè l’impossibilità di promuovere il cambiamento con la forza che era parsa più affine, con un doppio passo in avanti. Lui, prima ancora di Matteo Renzi, ha intravisto nella difesa ultima delle ragioni del Movimento la necessità di ...

Il governo M5s-Pd si farà - Conte ha fretta : ecco i tempi per la soluzione della Crisi : Il premier incaricato Giuseppe Conte sta preparando la lista dei ministri che comporranno il nuovo governo. Da Mattarella...

Crisi di governo - M5s-Pd : «Passi avanti su inceneritori e autostrade». Grillo : «È un’occasione unica» : L’incontro a Palazzo Chigi tra Conte e le delegazioni dei Dem e del Movimento è durato più di due ore. Il capogruppo M5S al Senato Patuanelli: «La ricognizione è andata bene»

Così Giovanni Muciaccia spiega la Crisi di governo (come un «art attack») : Sereno Variabile: Giovanni MuciacciaSereno Variabile: Giovanni MuciacciaSereno Variabile: Giovanni MuciacciaSereno Variabile: Giovanni MuciacciaX Makers: il nuovo show di Giovanni Muciaccia X Makers: il nuovo show di Giovanni Muciaccia X Makers: il nuovo show di Giovanni Muciaccia X Makers: il nuovo show di Giovanni Muciaccia La crisi di governo è un attacco d’arte, un mondo popolato da pupazzetti colorati a mano. Succede nel magico mondo ...

Governo - Crisi - percorso a ostacoli M5S-Pd. I dem : serve un chiarimento politico Conte in mattinata da Mattarella : Giornata ricca di annunci e tensioni sul fronte Governo. Dopo il colloquio con Mattarella, Giuseppe Conte è rientrato per ricevere i rappresentanti di M5S e Pd e provare la ripartenza in...

