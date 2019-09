Boez - Andiamo Via | su Raitre la docuserie che mette in cammino sogni e speranze

Boez - Andiamo via - da stasera 2 settembre su Raidue e in streaming su Raiplay : Lunedì 2 settembre inizia in tv su Rai 2 e in streaming su Raiplay un programma unico nel suo genere. Si tratta di "Boez - Andiamo via", un documentario a puntate che ha come protagonisti sei ragazzi che hanno avuto qualche problema con la giustizia. In questa produzione televisiva ai ragazzi sarà offerto di percorrere un tratto della Via Francigena del Sud come pena alternativa e come mezzo di recupero emotivo. L'itinerario delle dieci puntate ...

Chi sono i protagonisti di Boez - Andiamo Via? : sono sei e sono pronti a catturare ed emozionare il pubblico con il loro viaggio che, si spera, possa essere anche un po' un viaggio dei telespettatori. Parliamo dei protagonisti di Boez-Andiamo via, la docuserie in partenza da domani, lunedì 2 settembre 2019, alle 20:10 su Raitre.Sei ragazzi, tutti in regime di detenzione interna ed esterna, che diventano protagonisti di un esperimento, già portato a termine con successo in altri Paesi, ...

Oggi, lunedì 26 agosto 2019, a partire dalle ore 12, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Boez - Andiamo via, una docu-serie in 10 puntate che andrà in onda su Rai 3.

