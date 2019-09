US Open – Serena Williams in carrozza ai quarti di finale | stesa in due set la croata

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : Federer vola ai quarti di finale e affronterà Dimitrov - Serena Williams avanza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.05: Appuntamento dunque alle 23.05! 22.03: Il prossimo match sarà in programma alle ore 23.05 italiane e vedrà scendere in campo il tedesco, sorpresa del torneo, Dominik Koepfer (n.118 del mondo) affronterà il russo Daniil Medvedev (n.5 del ranking) e sulla carta l’esito sembrerebbe scontato 22.02: E chiude qui Serena Williams! L’americana, padrona di casa, supera la croata ...

20.37: 2-1 Pliskova nel terzo set, la ceca tiene il turno al servizio e ora toccherà alla Konta 20.36: de Minaur tiene il servizio in apertura di terzo set contro Dimitrov: 1-0 20.34: Nel frattempo Martic conquista il break in apertura contro Serena Williams sul Centrale 20.33: 1-1 tra Konta e Pliskova: la britannica risponde presente e la ceca torna al servizio 20.31: Dimitrov chiude sul 6-3

La settima giornata degli US Open 2019 vedrà la disputa degli ottavi di finale della parte alta del tabellone del singolare maschile e di quella bassa del tabellone del singolare femminile. Sul campo centrale dedicato ad Arthur Ashe aprono il programma alle 18 ora italiana lo svizzero numero 3 del mondo Roger Federer, vincitore di questo torneo dal 2004 al 2008, e il belga testa di serie numero 15 David Goffin, nei precedenti incontri ha vinto 8

Sono cominciati i match di terzo turno nel tabellone femminile agli US Open 2019. Tutto facile per Serena Williams, che si è qualificata per gli ottavi di finale dello Slam di casa dopo aver sconfitto nettamente la ceca Karolina Muchhova con il punteggio di 6-3 6-2. Adesso per la ex numero uno del mondo ci sarà una sfida insidiosa contro la croata Petra Martic, che ha superato in due set la lettone Anastasija Sevastova per 6-4 6-3. Vittoria

Barty e Serena Williams proseguono il loro percorso agli US Open: l'australiana e la statunitense agli ottavi di finale Prosegue con successo il percorso di Barty agli US Open 2019: la tennista australiana ha staccato il pass per gli ottavi di finale del quarto ed ultimo Slam della stagione, in corso sui campi in cemento del Flushing Meadows di New York, eliminando la greca Sakkari. Il match è terminato col punteggio di 5-7, 3-6,

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli US Open 2019. Dopo l'impresa di ieri contro il serbo Miomir Kecmanovic, torna in campo Paolo Lorenzi, che sfida lo svizzero Stan Wawrinka per ripetere l'accesso a quegli ottavi di finale che riuscì a trovare nel 2017, quando strappò un set ad Andy Murray. Un match difficile, dato che il senese ha perso i tre precedenti con il tre

dopo le quasi cinque ore di gioco di ieri, oggi tornerà nuovamente in campo uno dei due azzurri ancora in corsa negli US Open di tennis: il lucky loser Paolo Lorenzi, vincitore di autentiche battaglie in questi giorni negli States (senza dimenticare le ore in campo nelle qualificazioni), è chiamato alla sfida valida per il terzo turno del singolare maschile contro l'elvetico Stan Wawrinka, numero 23 del seeding. Questa la sfida odierna che

Alexis Ohanian, marito di Serena Williams, si è presentato alla sfida fra la moglie e Maria Sharapova con una maglietta particolare: i più maliziosi hanno fatto notare un possibile attacco alla tennista russa La rivalità fra Serena Williams e Maria Sharapova è una delle più accese del tennis, nonostante dal 2004 l'esito degli incontri fra le due sia stato a senso unico a favore dell'americana. La sfida del primo turno degli US

Giornata davvero sfortunata, quella odierna degli US Open: si sono giocati, a causa della pioggia, soltanto nove match, cioè quelli salvati dalla copertura data dai tetti sull'Arthur Ashe Stadium e sul Louis Armstrong Stadium. Ancor prima di parlare di Tennis, non ci può essere dubbio alcuno che questa situazione, in cui molti non hanno neppure iniziato i loro match e altri se li sono visti interrompere quasi subito, qualcuno sia

La minore delle sorelle Williams stacca il pass per il terzo turno grazie al successo ottenuto nel derby americano con la McNally Il derby americano del secondo turno degli US Open se lo aggiudica Serena Williams, che non lascia scampo alla connazionale McNally e si impone con il punteggio di 5-7, 6-3, 6-1 dopo quasi due ore di partita. Avvio in salita per la numero 8 del ranking WTA, che perde la prima frazione e si ritrova a rincorrere

La pioggia che ha ostacolato la terza giornata degli US Open ha permesso il completamento di solamente cinque match del secondo turno del singolare femminile, quelli giocati sui due campi principali, l'Arthur Ashe e il Louis Armstrong, coperti dal tetto. Il big match della giornata era quello tra l'ucraina numero 5 del mondo Elina Svitolina e la beniamina di casa Venus Williams che è stata battuta con un doppio 6-4 in un'ora e 52 minuti di

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell'anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti) cominceranno i match di secondo turno nel tabellone maschile ed in quello femminile. Tornano, dunque, in campo Novak Djokovic e Roger Federer. Il serbo, dopo aver regolato con tranquillità lo spagnolo Roberto Carballes Baena, si trova ad affrontare l'argentino Juan Ignacio Londero; mentre