Papa Francesco resta bloccato in ascensore per 25 minuti | salvato dai Vigili del Fuoco

Paura per Papa Francesco : sono intervenuti i Vigili del Fuoco : Attimi di Paura per la gente in piazza San Pietro, che aspettava Papa Francesco per l’Angelus domenicale. Il pontefice infatti era in uno stranissimo ritardo, ben venti minuti rispetto all’orario programmato. Tra i fedeli hanno iniziato a farsi strada i pensieri più negativi, molti credevano in un malore, si pensava il peggio. Invece il Santo Padre è si è affacciato, precisamente con venticinque minuti di ritardo e ha raccontato la sua ...

Papa Francesco resta bloccato in ascensore : “Salvato” dai vigili del fuoco : Papa Francesco è rimasto bloccato in ascensore per 25 minuti, arrivando in ritardo all'appuntamento dell'Angelus domenicale in piazza San Pietro: "Salvato dai vigili del fuoco, fategli un applauso", ha detto il Pontefice scusandosi con i presenti per non essere stato puntuale.Continua a leggere

Papa Francesco : “Proteggere mari e oceani - gli esseri viventi sono minacciati da diverse cause” : “Preghiamo in questo mese perché i politici, gli scienziati e gli economisti lavorino insieme per la protezione dei mari e degli oceani”. Così Papa Francesco nel video messaggio per l’intenzione di preghiera del mese di settembre. “La creazione è un progetto dell’amore di Dio all’umanità”, dice il Papa che ricorda che oggi gli oceani, custodiscono “la maggior parte dell’acqua del pianeta e ...