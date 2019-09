Papa annuncia concistoro 5 ottobre

Ricordando la Giornata Mondiale per la cura del Creato,Francesco ha auspicato una"presa di coscienza" e un "impegno per tutelare la casa comune a partire da uno stile di vita personale e familiare più sostenibile". Poi hato la convocazione delil 5per la creazione di nuovi 10 cardinali. Bergoglio,in ritardo all'Angelus,si è scusato:"Sono rimasto chiuso in ascensore 25 minuti",per un calo di tensione "ma poi sono venuti i vigili del fuoco" ha detto, ringraziandoli.(Di domenica 1 settembre 2019)