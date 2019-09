Nainggolan | ' Odio la Juve ma solo come simbolo della forza calcistica'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 1 settembre 2019) Dopo la bella vittoria in casa contro il Lecce, l'Inter sarà impegnata nella seconda giornata di Serie A nella trasferta di Cagliari, un match molto importante per entrambe le squadre. La squadra milanese, infatti, è chiamata a rispondere al successontus contro il Napoli, mentre quella sarda, dopo il tonfo in casa con il Brescia, deve cercare fin da subito di rialzarsi per non ritrovarsi senza punti dopo due gare di campionato. Durante il mercato estivo, nella società isolana è tornatoche, dopo essere stato inserito nella lista dei partenti dall'Inter, ha voluto fare una scelta di cuore rientrando a Cagliari, città natale di sua moglie, nonché la squadra che per prima lo ha lanciato in Serie A....

