Mercato Juventus | Paratici potrebbe proporre Mandzukic | Matuidi e cash per Icardi

Mercato Juventus - Mandzukic vicino all’addio : nuova offerta per il croato : Mercato Juventus – L’attaccante croato, che ad agosto ha rifiutato anche il Manchester United, per il momento resta alla Juventus. O almeno è quello che farà da qui alla fine del Mercato dei massimi campionati europei. Come riportato da ‘Tuttosport’, Mandzukic ad oggi vuole provare a giocarsi ancora le sue carte in quel di Torino, in attesa di […] More

CalcioMercato Juventus - cessione in vista? C’è il si del calciatore : Calciomercato Juventus – Arrivano novità importanti sul fronte cessioni in casa bianconera. Sul libro dei partenti, da tempo c’è il nome di Paulo Dybala, ma la verità è che il ragazzo non ha preso di buon grado la decisione della società di rinunciare a lui. Stando a quanto riportato dalle maggiori testate nazionali, l’argentino avrebbe […] More

Mercato Juventus - difensore top dalla Spagna per sostituire Chiellini : Mercato Juventus – Cambiano i piani bianconeri, la prima stagione di Sarri inizia malissimo. Ennesimo infortunio in carriera per il capitano della Vecchi Signora. L’infortunio di Giorgio Chiellini, che sarà costretto ad operarsi e resterà fuori per 5-6 mesi, complica e non poco i piani della Juventus. Il club bianconero valuterà in queste ultime ore di Mercato […] More

Rosa Juventus : la situazione a 2 giorni dalla chiusura Mercato : Rosa Juventus: la situazione a 2 giorni dalla chiusura del mercato. Da ormai cinque anni la FIGC ha introdotto la regola secondo la quale all’avvio del Campionato della Serie A ogni squadra deve avere una Rosa composta da massimo 25 giocatori. Quattro di questi giocatori devono essere formati nel vivaio di un club italiano e […] More

Mercato Juventus : Chiellini lesione del crociato - Come cambia il mercato : mercato Juventus: lesione del crociato per il nazionale azzurro Giorgio Chiellini. L’infortunio cambia drasticamente il mercato bianconero. E’ una tegola pesantissima quella che si è abbattuta sulla Juventus proprio poco prima della partita contro il Napoli. Il difensore bianconero Giorgio Chiellini ha riportato un bruttissimo infortunio, Come comunicato ufficialmente dalla società: “Nel corso dell’allenamento odierno […] ...

CalcioMercato Juventus/ Icardi sfuma - Dybala verso la conferma - Ultime Notizie - : Mauro Icardi con ogni probabilità non si trasferirà alla Juventus in questo Calciomercato estivo. Lo ha riferito il giornalista Ceccherini...

Infortunio Chiellini - cosa succede adesso al Mercato della Juventus : Infortunio Chiellini – Tegola clamorosa in casa Juventus, il club bianconero ha comunicato il grave Infortunio per il difensore Giorgio Chiellini, il bianconero ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore, il calciatore sarà costretto ad operarsi e quindi tempi di recupero lunghissimi. Ed adesso cosa successo sul mercato della Juventus dopo l’Infortunio di Chiellini? La prima decisione della Juventus è stata quella ...

Mercato Juventus - addio a centrocampo : plusvalenza da 40 milioni : Mercato Juventus – Mercato bianconero bloccato dalle cessioni. Gli “esuberi” sembrano intenzionati a rimanere in bianconero così da rifiutare qualsiasi offerta. Adesso Paratici sembra aver trovato il centrocampista destinato a partire. Emre Can, che non ha convinto a pieno Sarri. Arrivato soltanto un anno fa a parametro zero, Emre Can potrebbe già lasciare la Juventus al termine di questa sessione […] More

CalcioMercato - le ultime : Kalinic alla Roma - Darmian al Parma - Han alla Juventus - le altre trattative : Calciomercato – Ultimi giorni frenetici di Calciomercato per le squadre di Serie A. Molti gli affari definiti o in dirittura d’arrivo nelle ultime ore. La Roma ha scelto il vice-Dzeko. Torna in Italia Nikola Kalinic, dopo l’esperienza deludente con la maglia dell’Atletico Madrid. Accordo trovato con i Colcheneros sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Al giocatore, invece, andranno ...

CalcioMercato Juventus - è fatta : il nuovo attaccante arriva dal Cagliari : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di “Sky Sport“, la Juventus avrebbe messo le mani su Han, attaccante coreano attualmente in forza al Cagliari. Accordo totale e ufficialità attesa nel corso delle prossime ore. Operazione da circa 5 milioni di euro. Colpo a sorpresa di Paratici, il quale si proietta già in ottica […] More

CalcioMercato Juventus - sarebbe possibile lo scambio Demiral-Suso con il Milan : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, che in questo momento ha abbondanza di difensori centrali. Il nuovo acquisto De Ligt non è sceso in campo alla prima di campionato contro il Parma, mentre Rugani non finirà alla Roma, che ha appena ufficializzato Smalling. Demiral, che ha dimostrato di essere un giocatore molto interessante, è finito nel mirino del Milan. La dirigenza rossonera apprezza non poco il ...

Mercato Juventus - svolta Dybala : rivoluzione last minute - i dettagli : Mercato Juventus- Come anticipato dai colleghi di “Sky Sport“, il Barcellona avrebbe raggiunto un accordo totale con il PSG per il passaggio di Neymar in maglia blaugrana. Fumata bianca attesa nel corso delle prossime ore e Mercato che potrebbe scatenarsi in maniera totale in questi ultimi giorni. Il passaggio dell’attaccante brasiliano al Barcellona potrebbe coinvolgere […] More

CalcioMercato Juventus - Nedved apre alla cessione di Dybala : “finché c’è il mercato aperto…” : Il vicepresidente della Juventus ha parlato dopo i sorteggi di Champions League, soffermandosi anche sul mercato Il girone di Champions con l’Atletico Madrid e il mercato ancora aperto, questi e altri i temi discussi da Pavel Nedved ai microfoni di Sky Sport dopo il sorteggio di Champions League. Foto Francesca Soli /Lapresse Il vicepresidente della Juventus ha aperto alla cessione di Dybala, sottolineando come con il mercato aperto ...

Mercato Juventus - ultim’ora Rugani e Demiral : nuovo cambio di rotta : Mercato Juventus- Come riportato da “Gianluca Di Marzio“, la Roma avrebbe chiuso definitivamente le porte per il passaggio di Rugani in giallorosso. Una chiusura dettata dall’affare Smalling con il Manchester United, ormai prossimo alla definitiva fumata bianca. Il centrale dello United arriverà in serata nella capitale per le visite mediche e la firma sul nuovo […] More