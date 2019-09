La verità sul caso Harry Quebert | gli episodi in onda lunedì 2 e martedì 3 settembre su

Fonte : dituttounpop

(Di lunedì 2 settembre 2019) Lasul, anticipazioni1, 2, 3 e 4 in2 esu Canale 5. La miniserie con Patrick Dempsey.2 esu Canale 5 vanno inle prime quattro puntate della miniserie Lasul. L’appuntamento è per le 21:30 circa su canale 5, la serie si basa sul best seller di Joel Dicker, molto conosciuto in tutto il mondo e nel cast ha un attore di fama mondiale, il dottor “Stranamore” di Grey’s Anatomy: Patrick Dempsey. La miniserie è composta da 10, non ci saranno altre stagioni, ed è già stata trasmessa su Sky, quindi si tratta di una prima tv in chiaro. A seguire trovi le anticipazioni sui primi quattrodella serie, ATTENZIONE SEGUONO SPOILER. Clicca qui per le nostre prime impressioni su Lasulin2 ...

Mov5Stelle : Ecco la verità sul voto su #Rousseau. 10 fake news a cui non credere. Leggete qua ?? - tancredipalmeri : Mi sono preso 48 ore per mettere assieme tutti i pezzi. La storia su quello che è successo questa settimana su Ica… - labimbadipeter : RT @butellasauntie: Domani sera su canale 5 va in onda 'la verità sul caso Harry Quebert' GUARDATELO perché merita tantissimo #tiziawinter… -