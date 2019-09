Juventus | Bild | ' Boateng del Bayern Monaco per sostituire Chiellini'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 1 settembre 2019) La brutta notizia dell'infortunio di Giorgionon ha condizionato la, che è riuscita a vincere contro il Napoli nella seconda giornata di Serie A in un match avvincente che ha visto i bianconeri realizzare il gol decisivo del 4 a 3 a pochi secondi dalla fine del match, grazie ad una sfortunata autorete di Koulibaly. Ritornando all'infortunio del difensore bianconero, è probabile che la dirigenza decida di trattenere Rugani, in procinto di lasciare laprima della fine del calciomercato estivo. Il difensore toscano, infatti, era stato vicino alla Roma, ma l'arrivo di Smalling nella società di Pallotta escluderebbe la possibilità di un arrivo a Roma del difensore toscano. Anche se nelle ultime ore è arrivata un'indiscrezione molto importante dalla Germania, esattamente dalla, che confermerebbe di un interesse bianconero per il difensore centrale tedesco ...

