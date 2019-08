Terrore in ospedale | tenta di tagliare la gola alla moglie che ha appena partorito

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2019) Era in corso, a quanto pare, l’ennesima discussione che è degenerata: ha prima minacciato la compagna puntandole una lama da 15 centimetri, trascinandola poi sul balcone dell’ndo di buttarla giù. E’ successo questa mattina nel reparto di ostetricia e ginecologia, al quinto piano del “Cardinale Panico” di Tricase, in provincia di Lecce, dove la vittima avevadue giorni prima. Ad evitare il peggio solo l’intervento dei carabinieri che hanno convinto l’uomo, Khalid K. 36enne italiano di origini marocchine residente in provincia di Crotone ma domiciliato a Otranto, a consegnare l’arma nelle mani del capitano Alessandro Riglietti. Ma non basta: si è reso necessario immobilizzare e ammanettare l’uomo quando, tenendo le mani ancora strette intorno al collo della donna, italiana di 41 anni, l’uomo ha ...

