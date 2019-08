Regno Unito | muore fulminato su un treno | era il fratello di un’attrice di Harry Potter

Regno Unito please hai bisogno di una Costituzione scritta : Bruxelles. Ieri il Financial Times, giornale dell’establishment britannico per eccellenza, ha pubblicato un editoriale di redazione in cui invita i deputati a sfiduciare un primo ministro dei Conservatori, partito dell’establishment britannico per eccellenza. La Brexit puó questo e molto altro: l’in

Greta Thunberg è arrivata a New York dopo un viaggio in barca a vela dal Regno Unito : La giovane attivista ambientalista Greta Thunberg è arrivata a New York dopo essere partita dal porto di Plymouth, nel Regno Unito, e aver navigato per due settimane in barca a vela. A New York, Thunberg parteciperà a una importante conferenza sul

Il rover ExoMars costruito da Airbus lascia il Regno Unito per i test in preparazione del lancio : Il rover ExoMars dell’Agenzia Spaziale Europea sta lasciando il Regno Unito per raggiungere il sito di Airbus a Tolosa, dove sarà sottoposto a una serie di test prima della consegna a Thales Alenia Space. Il rover ExoMars Rosalind Franklin sarà il primo rover planetario d’Europa e il suo assemblaggio è attualmente in corso presso il sito di Airbus di Stevenage. La sua missione sarà la ricerca di segni di vita passata o presente su ...

Il Regno Unito non ha ancora un piano post-Brexit sull’immigrazione. Tre considerazioni : La questione del confine tra Irlanda e Irlanda del Nord ha riacceso i riflettori sulla Brexit. Il tour europeo di Johnson della scorsa settimana, prima da Angela Merkel, poi da Emmanuel Macron, e infine al G7 di Biarritz, ne è la prova. Dopo il cambio di guardia a Downing Street, quindi, il lungo e ormai quasi triennale braccio di ferro tra capitali ritorna sui termini dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Nonostante la scadenza ...

Regno Unito - 18enne si accascia nel bagno del nightclub e muore : uccisa dall’ecstasy : Courtney Chamberlin aveva 18 anni. Si è sentita male nella notte tra domenica e lunedì alla discoteca The Warehouse di Leeds. Un 19enne è stato arrestato per averle venduta la droga. Il suo cuore “batteva molto forte”, i paramedici non hanno potuto far nulla per salvarle la vita.\\Una ragazza è morta per una sospetta “overdose di ecstasy” in una nightclub di Leeds, in Regno Unito. Si chiamava Courtney Chamberlin e aveva 18 anni. Il dramma è ...

Regno Unito - trovano 2.571 monete d’argento col metal detector : valgono oltre 5 milioni di euro : 2.571 monete d'argento risalenti ad oltre un migliaio di anni fa. Un tesoro dal valore di circa £ 5 milioni (oltre 5 milioni di euro). A scoprirlo sono stati Adam Staples e Lisa Grace, 42 anni, mentre perlustravano un campo non arato nel nord-est del Somerset a gennaio. Le monete risalgono all’epoca di Re Harold II, alias Harold Godwinson, l'ultimo Re degli Anglosassoni in Inghilterra, che morì nella battaglia di Hastings con una freccia in un ...

Regno Unito : le stazioni di ricarica pubbliche per i veicoli elettrici superano il numero delle stazioni di rifornimento : Ad oggi nel Regno Unito le stazioni pubbliche per la ricarica di veicoli elettrici hanno superato di 1.000 unità le stazioni di rifornimento di carburante, raggiungendo un totale di 9.300 stazioni di ricarica per i veicoli elettrici rispetto alle 8.400 stazioni di servizio.1 Con l’incremento dei veicoli elettrici, il sorpasso è avvenuto un anno prima di quanto previsto da Nissan nel 2016, quando la data del superamento era fissata ad agosto ...

Il principe Andrea del Regno Unito si è detto “inorridito” dalle accuse contro Jeffrey Epstein e ha negato ogni tipo di suo coinvolgimento : Il principe Andrea del Regno Unito, il secondo figlio maschio della Regina Elisabetta, ha diffuso un comunicato per commentare le immagini diffuse nei giorni scorsi in cui lo si vedeva all’interno della casa di Jeffrey Epstein, il milionario americano arrestato a

La data di Peaky Blinders 5 su Netflix - dopo il debutto nel Regno Unito e i primi dettagli sulla sesta stagione : dopo il debutto nel Regno Unito, che avverrà a breve, arriverà anche Peaky Blinders 5 su Netflix. Il lancio della quinta stagione è fissato per domenica 25 agosto sulla rete britannica BBC, e proseguirà per un totale di sei appuntamenti serali. I fan italiani invece potranno guardare Peakly Blinders 5 su Netflix a partire da venerdì 4 ottobre, quando sarà disponibile a livello internazionale. sulla piattaforma, inoltre, ci sono le prime quattro ...

Fs festeggia lo sbarco nel Regno Unito ma annunci del genere sorprendono davvero : Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e FirstGroup si sono aggiudicati il franchise ferroviario della West Coast inglese (70% FirstGroup, 30% Trenitalia UK). Lo ha reso noto il Dipartimento dei Trasporti britannico. Il franchise sulla West Coast (durata 2019-2031) comprende i collegamenti InterCity fra Londra, Manchester, Chester, Liverpool, Preston, Edimburgo e Glasgow. La “buona” notizia per i pendolari e i contribuenti italiani è arrivata poco ...

Auto elettriche - Nel Regno Unito più colonnine che benzinai : Storico sorpasso nel Regno Unito. Non si tratta di una corsa tra Auto, bensì di una competizione" dalle importanti implicazioni per il mondo delle quattro ruote. Ad agosto, secondo un'elaborazione della Nissan, i siti pubblici per la ricarica delle Auto elettriche sull'intero territorio britannico hanno superato il numero delle stazioni di servizio tradizionali: sono 9.300 contro 8.396.Un anno prima delle previsioni. La Casa di Yokohama, ...

Nel Regno Unito si parla di crisi costituzionale : Potrebbe succedere se il parlamento sfiduciasse il primo ministro e lui si rifiutasse di andarsene: poi toccherebbe alla regina risolvere la cosa

