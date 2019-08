LIVE F1 | GP Belgio 2019 in DIRETTA | qualifiche in tempo reale | obiettivo pole per la

Fonte : oasport

(Di sabato 31 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca prove libere 3 – Classifica prove libere 3 Buongiorno e benvenuti alladelledel GP del, tappa del Mondiale F1 che si disputa sullo storico tracciato di Spa. Si preannuncia una battaglia serratissima per la conquista della-position nelle Ardenne, una pista estremamente selettiva e complessa metterà a dura prova tutti i piloti pronti a sfidarsi per guadagnare la migliore posizione sulla griglia di partenza nella gara di domani. Il circuito è molto veloce ed esalta le vetture a basso carico, le prove libere del venerdì hanno premiato una sontuosa Ferrari che oggi si presenta con tutti i favori del pronostico per conquistare tutta la prima fila per puntare poi alla prima vittoria stagionale. Sebastian Vettel e Charles Leclerc sembrano avere una marcia in più sul giro secco e sono gli ...

