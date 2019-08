Gli anni più difficili di Angelina Jolie

India - genitori decidono di sacrificare la fiGlia di 4 anni a una divinità per diventare ricchi : Una notizia assurda quella che ci apprestiamo a raccontare avvenuta qualche anno fa ma che dimostra in che stato di arretratezza vivono ancora alcune popolazioni Indiane. In un villaggio molto povero dell’India settentrionale, l’Uttar Pradesh, due giovani genitori hanno deciso di sacrificare la figlia di soli 4 anni per diventare più ricchi. Il villaggio dove è avvenuto il terribile sacrificio si chiama Uttar Pradesh e la piccola è ...

Mauro Icardi fa causa all’Inter : chiesti 1 - 5 milioni di euro di danni e il reintegro immediato nella parte tattica deGli allenamenti : Mauro Icardi ha deciso di fare causa all’Inter. L’attaccante nerazzurro, secondo quanto riferiscono fonti vicine alla società, ha chiesto 1,5 milioni di euro di danni e il reintegro immediato nella parte tattica degli allenamenti. La notizia arriva in un momento in cui sembrava che la tensione di inizio mercato stesse piano piano tornando nella norma, con l’ad dell’Inter, Giuseppe Marotta, che proprio nel pomeriggio si ...

Mamma costringe fiGli di 3 e 5 anni a mangiare feci del cane : Una "Mamma-mostro" dell'Oklahoma costringeva i suoi figli, di 3 e 5 anni, a mangiare le feci del cane. Condannata a 7 anni, è riuscita ad evitare la galera con un patteggiamento della pena. // Sembra un racconto tragicamente surreale quello che è stato riportato sulle pagine del Mirror appena qualche giorno fa, eppure si tratta di una true story, una storia vera. Così, Mary Elizabeth Moore, 34 anni, ha sfangato il carcere ...

Apple - Google : “L’azienda ha avuto per 2 anni la possibilità di hackerare e monitorare Gli iPhone sfruttando vulnerabilità di iOS” : Apple ha avuto per 2 anni la possibilità di monitorare gli iPhone. Lo ha rivelato un gruppo di ricercatori di Google Project Zero, che ha spiegato come avveniva il procedimento. Grazie a una serie di siti “maligni”, che gli utenti visitavano con i propri account, gli hacker sono riusciti a entrare nei telefoni, sfruttando una serie di vulnerabilità di iOS, il sistema operativo del gigante americano della telefonia, che permetteva ...

Clima : neGli ultimi 150 anni cambiamenti incontrollati : I cambiamenti Climatici attuali, e le loro conseguenze sull’ambiente, non sono collegati solo a processi derivati dalle attivita’ industriali e post-industriali, ma potrebbero avere un’origine antecedente, derivata dall’utilizzo diffuso e continuativo delle risorse naturali. Cio’ non toglie che la modifica degli equilibri ambientali, iniziata in modo modesto gia’ 10.000 anni fa, abbia avuto una crescita ...

Luis Enrique ha perso la fiGlia - uccisa a 9 anni da un tumore : Luis Enrique, ex allenatore della Spagna, ma anche di Roma e Barcellona, ha annunciato la morte della figlia Xana, 9 anni, colpita da un cancro alle ossa. "Nostra figlia Xana è deceduta nel pomeriggio all'eta' di 9 anni, dopo aver combattuto per 5 intensi mesi contro un osteosarcoma", ha scritto in un comunicato pubblicato su Twitter. "Ringraziamo tutti per l'affetto ricevuto durante questi mesi e apprezziamo la discrezione e la ...

Cammino di Santiago - gruppo di emofiliaci parte per Gli ultimi 120 chilometri : “Impensabile fino a pochi anni fa” : Saranno accompagnati da un ortopedico, un’ematologa e una fisioterapista e potranno percorrere gli ultimi 120 chilometri del Cammino di Santiago. Eppure per gli emofiliaci, “fino a non molti anni fa l’attività fisica era considerata proibita perché troppo pericolosa per il rischio di emorragie anche molti gravi in seguito a semplici cadute”, spiega Luigi Solimeno, Direttore UOC Traumatologia d’Urgenza-Fondazione IRCCS Cà Granda ...

Il sesso è solo vintage. Dall'"Estasi" restaurata aGli erotici anni '60 - : Luigi Mascheroni nostro inviato a Venezia Niente sesso, siamo italiani. Al festival, quest'anno, castissima edizione numero 76, i nostri film parlano molto di camorra e mafia, di famiglie e figli, e poi di Storia e di storie, di amore e politica, insomma di tutte le cose che fanno girare il mondo, ma poco o nulla si vede dell'unica cosa che lo tiene popolato. Il sesso. Notoriamente argomento molto più interessante delle quote ...

Catherine Deneuve - 75 anni - splende sul red carpet. Ma occhio al dettaGlio nascosto… : La 76esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia è partita ieri con la première del film “La Vérité”, ma c’è già un vincitore. Ed è proprio una delle protagoniste della pellicola in questione: Catherine Deneuve. Una bellezza unica anche a 75 anni, capace di stendere tutti in passerella sfilando in tacchi e piume al fianco dei suoi colleghi. Tutti a bocca aperta quando è passata sul red carpet vestita in modo ...

