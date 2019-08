Formula 1 – Spettacolare pole di Leclerc a Spa | la griglia di partenza del Gp del Belgio

(Di sabato 31 agosto 2019)apre la prima fila, Vettel lo insegue: ladidel Gp delE’ Charlesilman del Gp del: a Spa la Ferrari ha confermato di essere la favorita, piazzando entrambe le sue monoposto in prima fila. Il giovane monegasco ha conquistato unaeccezionale, con record della pista ed un gap di 7 decimi sul suo compagno di squadra, Vettel, secondo. Alle spalle delle monoposto del Cavallino si sono piazzate le Mercedes di di Hamilton e Bottas, seguite da Verstappen e Ricciardo. Bene Raikkonen, che nonostante l’infortunio alla gamba ha chiuso in top ten, all’ottavo posto. Ecco ladidel Gp del: 1ª fila: 1., 2. Vettel 2ª fila: 3. Hamilton, 3. Bottas 3ª fila: 4. Bottas, 5. Verstappen 4ª fila: 6. Ricciardo, 7. Hulkenberg 5ª fila: 8. Raikkonen, 9. Perez 6ª fila: 10. Magnussen, 11. Grosjean 7ª fila: ...

