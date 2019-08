Bellucci | “Irréversible” fu un film forte ma necessario

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 31 agosto 2019) Monicatra le protagoniste alla 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia con la nuova versione di "Irréversible", ildi Gaspar Noé che scandalizzò il Festival di Cannes nel 2002, questa volta rimontato al contrario. Ovvero in modo corretto, in ordine cronologico e non più come un sistema di flashback. Unche fece molto scalpore per la scena dello stupro brutale tra lei e il suo ex Vincent Cassel. Un'esperienza molto, l'ha definita Monicama necessaria, ancora oggi."Questo nuovo montaggio mette più in evidenza il contrasto tra la bellezza e la violenza, è chiaro che sono temi polemici ma credo che ora questi temi vadano affrontati. Io ho fatto questo17 anni fa e la differenza è che oggi ho dei figli e vedo le loro generazioni che sono diverse, c'è più apertura sono più preparati rispetto a noi. Bisogna quindi trovare un ...

Tg3web : La violenza sulle donne secondo Monica Bellucci, interprete nel 2002 del film 'Irreversìble' di Gaspar Noè. La pell… - raimovie : Monica Bellucci durante la conferenza di IRREVERSIBLE - VERSIONE INTEGRALE (Fuori Concorso) di Gaspar Noé… - novasocialnews : Monica Bellucci sul film 'Irreversible': 'Oggi con due figlie ci rifletterei' #novasocialnews #nonstopnews… -