Governo | Delrio | “Nel documento comune di Pd-M5s una legge che disciplini accoglienza

Governo - la diretta – Conte riceve l’incarico : “Esecutivo nel segno della novità. Non sarà ‘contro’ - ma per i cittadini”. Salvini non va alle consultazioni. Delrio : “Ok con M5s - revisione di tutte le concessioni” : “Realizzerò un Governo nel segno della novità” e che “non sarà ‘contro’ ma ‘per’ il bene dei cittadini e per modernizzare il Paese”. Giuseppe Conte al Quirinale ha ricevuto da Sergio Mattarella l’incarico di formare un nuovo esecutivo, retto dalla maggioranza tra M5s e Pd, che ha accettato con riserva. “Voglio un Paese nel quale la pubblica amministrazione non sia permeabile alla corruzione, ...

Governo - la mossa di Delrio : «Deve trattare Conte - non ci sono veti su di lui» : Graziano Delrio, capogruppo della Camera del PD, vede un'uscita dalla crisi solo se tratta Conte e non Di Maio. Alla domanda del Messaggero se deve essere proprio il premier a trattare con il PD,...

Crisi di Governo - Delrio : “Coi veti non si va avanti”. Bugani (M5s) : “Conte fondamentale” : “Coi veti e gli ultimatum non si può lavorare seriamente”. A dirlo, il capogruppo del Partito democratico, Graziano Delrio,impegnato in questi giorni nella trattativa tra il Pd e il Movimento 5 stelle per la formazione di un governo di legislatura. “Giuseppe Conte resta fondamentale, per ogni ragionamento si parta da lì” è il commento di Max Bugani, consigliere di Luigi Di Maio e membro del direttivo ...

**Governo : Delrio - ‘vera discontinuità su priorità Paese e famiglie’** : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – “Sulle priorità del Paese e delle famiglie serve vera discontinuità”. Lo dichiara il capogruppo democratico alla Camera, Graziano Delrio. “Cambiare agenda -continua- significa smettere la guerra alla cooperazione sociale, alle Ong, ai volontari ed alle persone che aiutano chi soffre ed è più debole. Contrastare con la massima determinazione il cambiamento climatico e lo sfruttamento del ...

Zingaretti stoppa Renzi e Delrio Governo M5S-Pd? Strada in salita : Alle ore 17:58 di venerdì 16 agosto arriva l'ennesimo colpo di scena in questa crisi di mezza estate il cui epilogo è ancora tutto da scrivere. Il segretario del Partito Democratico pubblica un breve ma significativo post su Facebook per dettare la linea ai suoi. I punti chiave delle... Segui su affaritaliani.it

Governo - per Delrio con M5S serve accordo alla tedesca : Governo:"Salvini ha fatto errore clamoroso, un autogol e ora e' terrorizzato dall'idea di un accordo tra noi e il Movimento 5 Stelle".