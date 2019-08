Ghost Recon Breakpoint cambia faccia in un nuovo e folle trailer

Ghost Recon Breakpoint è una favola nel nuovo trailer di gioco : Ubisoft torna a stuzzicare i palati di quanti attendono Ghost Recon Breakpoint. E lo fa rilasciando un particolarissimo trailer, che racconta con fare fiabesco alcuni degli aspetti principali che andremo a vivere nel prossimo capitolo della serie videoludica. Nel video, che si intitola Grossi Lupi Cattivi - e visibile poco più in basso in questo stesso articolo -, andremo a pregustarci trama e gameplay del gioco grazie ad uno stile grafico che ...

Ghost Recon Breakpoint PC : Svelate le specifiche : Ubisoft ha svelato le specifiche PC per Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint in grado di offrire ai giocatori che pianificano un visita ad Auroa la possibilità avere l’hardware necessario per un esperienza di gioco il più coinvolgente possibile. Giocare l’attesissimo titolo su PC con processori AMD Ryzen e schede grafiche Radeon consentirà infatti di vivere esperienze ...

Gamescom 2019 : Ghost Recon Breakpoint - prova : "Sarà la volta buona?". Questa è la domanda che mi pongo ogni volta che mi approccio a un Ghost Recon, una serie che a dispetto di Assassin's Creed non ha mai saputo fare quel piccolo passo capace di tramutarla da una buona licenza a qualcosa di realmente imperdibile.Un esempio credo sia Ghost Recon Wildlands, l'ultimo capitolo della serie: bello graficamente e divertente da giocare, inizialmente sembrava una bomba. Poi, non appena ci si ...

Ghost Recon Breakpoint : ecco la modalità Ghost in azione : La modalità multigiocatore Ghost si prepara a fare il suo ritorno in Ghost Recon: Breakpoint, e se anche voi siete curiosi di vederla in azione potete godervi il video dedicato e ringraziare Arekkz.Ghost è una modalità competitiva PvP introdotta per la prima volta in Ghost Recon Wildlands (ultimo capitolo della saga) e vede due squadre da 4 giocatori affrontarsi in 7 diverse mappe. Come detto sopra, se siete interessati potete vederla in azione ...

Gamescom 2019 : la modalità multiplayer "Ghost War" di Ghost Recon Breakpoint protagonista di un trailer : In questi minuti si sta svolgendo l'Xbox Inside di Microsoft alla Gamescom 2019, la conferenza continua a mostrare interessanti trailer e, stavolta, è il turno di Ghost Recon Breakpoint.Nello specifico, Microsoft ha mostrato il video dedicato alla modalità multiplayer PvP 4vs4 chiamata "Ghost War":Che ne pensate?Leggi altro...

Ghost Recon Breakpoint : le caratteristiche della versione PC al centro di un nuovo video : Ubisoft ha pubblicato un nuovo filmato di Ghost Recon: Breakpoint che mostra le caratteristiche e le funzionalità uniche della versione PC.Stando alle informazioni rivelate dal trailer la versione PC di Breakpoint supporterà la risoluzione 4K, vanterà il framerate sbloccato e presenterà una variegata gamma di opzioni grafiche, tra cui la possibilità di attivare la modalità Ultra per le macchine da gioco più prestanti. Questa versione sarà ...

Watch Dogs Legion e Ghost Recon : Breakpoint saranno tra i giochi presentati all'evento Ubisoft Experience a settembre : Ubisoft ha annunciato un nuovissimo evento in arrivo chiamato "Ubisoft Experience". L'evento arriverà in tre città: a fare da apripista sarà Sydney che ospiterà l'Ubisoft Experience sabato 14 e domenica 15 settembre presso la University of New South Wales. Le città successive saranno Parigi e Birmingham, tuttavia le date devono ancora essere confermate.Ubisoft Experience includerà panel per sviluppatori, concorsi e incontri, ed i partecipanti ...

Ghost Recon Breakpoint in fase di test questo weekend - chi può partecipare? : A distanza di diversi anni dall'esordio sul mercato del predecessore, Ghost Recon Breakpoint arriva con un compito assolutamente importante, quello di continuare a mantenere alti gli standard della serie. Dopo un avvio non proprio felicissimo, Ghost Recon Wildlands aveva infatti trovato una sua personalissima dimensione, e il numero di giocatori della community si era finalmente stabilizzato senza defezioni di sorta dettate da problematiche ...

Ghost Recon Wildlands sta per ricevere la nuova modalità gratuita Mercenaries : Ubisoft annuncia Mercenaries, una nuovissima modalità di gioco gratuita per Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, che sarà disponibile a partire da domani, 18 luglio, per PlayStation 4, la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, e Windows PC. Mercenaries è un'esperienza di gioco PVPvE per otto giocatori. L'obiettivo di questa modalità è chiamare i soccorsi, per poi localizzare il punto di estrazione e salire a bordo del chopper prima ...