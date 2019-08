Erutta ancora lo Stromboli | i VIDEO dell’esplosione

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 30 agosto 2019) Il giorno 29 Agosto 2019 alle ore 20:43:41 UTC la rete di monitoraggio geofisico ha registrato un evento esplosivo molto forte, associato a parametri geofisici (sismici, deformazione del suolo e pressione acustica) al di sopra della attività esplosiva ordinaria e classificabile come evento esplosivo Maggiore. L’evento sismico (4.0×10-4m/s in velocità e 4.5 x10-5m in spostamento) supera di oltre un ordine di grandezza i valori dell’attività ordinaria (Figura 2). La rete infrasonica indica che l’esplosione ha generato pressioni intorno a 250 Pa, a 450 m di distanza ed ha localizzato l’evento esplosivo nel settore relativo al cratere di Centrale/SW (Figura 2). Questo evento è stato accompagnato da un forte segnale di deformazione del suolo (1.17 µrad nella Rina Grande al tiltmetro OHO) preceduto di circa 2 minuti da una chiara inflazione del suolo (Figura ...

SkyTG24 : Stromboli, il vulcano erutta ancora: isola avvolta nel fumo. FOTO - mariate28345060 : RT @Oi_livio: #stromboli erutta ancora - BeliceIt : Stromboli, notte di paura. Il vulcano erutta ancora -